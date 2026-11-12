«الإنتاج لا يتوقف».. جمبلاط يفاجئ مصنع 99 الحربي بجولة ليلية ومتابعة مباشرة للعاملين على خطوط الإنتاج

في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف الشركات والوحدات التابعة، واستكمالاً لجولاته التفقدية التي تمتد إلى ساعات العمل الليلية، أجرى الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة تفقدية مفاجئة إلى شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، لمتابعة انتظام سير العملية الإنتاجية والوقوف على معدلات الأداء والإنتاج، والتأكد من توافر متطلبات العمل والإنتاج بكفاءة، وذلك خلال الوردية الليلية.

وخلال الجولة، حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على متابعة العاملين والعاملات على خطوط الإنتاج، وكان من اللافت وجود عدد من العاملات اللاتي يواصلن أداء مهامهن خلال الوردية الليلية على خطوط إنتاج الذخائر، جنباً إلى جنب مع زملائهن من العاملين، في مشهد يعكس المشاركة الفاعلة للمرأة المصرية في مختلف مواقع العمل والإنتاج، ودورها كشريك أساسي في مسيرة التصنيع الوطني، وما تتمتع به من كفاءة وانضباط وقدرة على تحمل المسؤولية والمساهمة في تحقيق مستهدفات الإنتاج.

وتأتي هذه الجولة في إطار رؤية تستهدف ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج والانضباط داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وترجمة توجهات الدولة المصرية نحو توطين تكنولوجيات الصناعات الاستراتيجية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، وصولاً إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الفاتورة الاستيرادية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأكد الوزير أن عجلة الإنتاج داخل شركات الإنتاج الحربي لا تعرف التوقف، وأن العمل مستمر على مدار الساعة، في ظل مسؤولية وطنية تفرض مواصلة العمل وبذل أقصى الجهود لمواجهة التحديات، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتاحة، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود وتسابق الجميع مع الوقت لتحقيق مستهدفات الإنتاج، خاصة في القطاعات المرتبطة بالصناعات الدفاعية والاستراتيجية التي تمثل أحد محاور دعم الأمن القومي المصري.

وأشار الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط إلى أن تطوير الصناعات الدفاعية لا ينفصل عن بناء قاعدة صناعية وطنية قوية، قادرة على توفير احتياجات القوات المسلحة، وتطوير المنتجات، ورفع نسب المكون المحلي، والاستفادة من الخبرات والقدرات التصنيعية المتراكمة داخل شركات الإنتاج الحربي، إلى جانب التوسع في التصنيع المدني بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وشدد الوزير على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية، من خلال تنمية الجدارات الفنية والمهنية للعاملين، ورفع كفاءاتهم، وتأهيلهم للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة، وربط تنمية المهارات بمتطلبات كل مرحلة إنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على جودة المنتجات ومعدلات الإنتاج والقدرة التنافسية للشركات.

كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن المتابعة الميدانية المستمرة، سواء خلال الورديات الصباحية أو الليلية، تستهدف التأكد من أن كل ساعة عمل تتحول إلى إنتاج فعلي، وأن الإمكانيات المتاحة يتم استغلالها بالشكل الأمثل، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للعاملين.

واختتم "جمبلاط" جولته بالتأكيد على أن عمال وعاملات الإنتاج الحربي يمثلون القوة الحقيقية وراء استمرار مسيرة الإنتاج والتطوير، وأن ما يقدمونه من جهد وعطاء على مدار اليوم يعكس روح المسؤولية والانتماء، مؤكداً أن العمل من أجل الوطن لا يرتبط بساعات عمل محددة، وإنما بمسؤولية وطنية تتطلب الإخلاص والانضباط والإصرار على الإنجاز، حتى تظل شركات الإنتاج الحربي قلاعاً صناعية قادرة على دعم الدولة وتحقيق مستهدفاتها التنموية والاستراتيجية.