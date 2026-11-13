أردوغان وتميم يوقعان اتفاقية للدفاع المشترك بين قطر و تركيا

وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم على اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، تم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات اتفاهم.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الجانبين شهدا، خلال المباحثات التي عقدت في مدينة إسطنبول، تبادل البيان المشترك للدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وكان الرئيس التركي وأمير قطر قد ترأسا اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مجالات الدفاع والتجارة والاستثمار والطاقة والتعليم، وتبادل الآراء حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الأوضاع في المنطقة وأمن إمدادات الطاقة عالميا.