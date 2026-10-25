رئيس مياه القناة الجديد يتفقد معدات التعامل مع فصل الشتاء ويؤكد الاستعدادات القصوي

أجرى المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، جولة تفقدية، علي معدات وسيارات التعامل مع الأمطار والسيول والطوارئ، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات قد تحدث، ضمن الاستعدادات المكثفة لفصل الشتاء في محافظات إقليم القناة " الإسماعيلية والسويس، وبورسعيد" وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني أقليم القناة.



وقال المهندس أحمد التراس، أن الهدف من تفقد ومتابعة المعدات ضمن خطة استعداد فصل الشتاء مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وسيارات الكسح، بالإضافة الي تواجد مديري الإدارات والمناطق علي مستوى محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، فى كافة قطاعات الشركة، منها التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والمعامل، وفرق الطوارئ.

وشدد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على تواجد جميع أفراد السلامة والصحة المهنية لمتابعة الإجراءات الاحترازية لجميع المناطق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، والتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالشركة وغرف الطوارئ الفرعية بالقطاعات والمناطق التابعة وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية، للتفاعل مع الأزمات وحلها فى أسرع وقت.



كما أكد المهندس أحمد التراس، علي المراجعة الشاملة والفنية لجاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، بالاضافة الي التطهير المستمر لكافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

واضاف التراس، خلال جولته، الي متابعته لمولدات الكهربائية، وتزويدها بالوقود الكافي لضمان استمرار تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، "محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، وذلك بعد رفع كفأتها وصيانتها، وعمل عدة اختبارات عليها لتأكد انه تعمل بكامل طاقتها الانتاجية في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة.

كما أشار المهندس أحمد التراس، أن ذلك يأتى فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بموسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء الفوري للأفراد العاملين على المعدات فى حالة الطوارئ مع المتابعة المستمرة علي مدار الساعة بمحافظات إقليم القناة.