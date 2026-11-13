سوريا.. إصابة ثالثة بمرض شلل الأطفال في منطقة الميادين بريف دير الزور

كشفت وزارة الصحة السورية، تسجيل إصابة ثالثة بمرض شلل الأطفال في منطقة الميادين بريف دير الزور شرقي سوريا، مؤكدة تكثيف إجراءات الاستجابة الصحية للحد من انتشار الفيروس وحماية الأطفال من مخاطره.

وأكدت الوزارة، في بيان لها ، أن التلقيح يمثل أولوية، داعية الأهالي إلى استكمال جرعات اللقاح الروتيني، والحرص على تلقي أطفالهم الجرعات الإضافية خلال الحملات المعلنة، حتى لو سبق تلقيحهم، وذلك وفق الفئات العمرية والمناطق المستهدفة.

ونوهت إلى أن وصول اللقاح إلى جميع الأطفال المستهدفين والتعاون مع الفرق الصحية ضروريان لإنجاح الاستجابة، بالتوازي مع تعزيز الترصد والتقصي ومتابعة المخالطين. ودعت إلى طلب الرعاية الصحية فور ظهور ضعف مفاجئ في أطراف الطفل، أو فقدانه القدرة على المشي بعد أن كان قادراً على ذلك.

من جهته، أوضح مدير البرنامج الوطني للقاح في وزارة الصحة، تركي الضاهر، أن الوزارة تعمل على الحفاظ على خلو سوريا من مرض شلل الأطفال، من خلال تعزيز التلقيح الروتيني، وتطوير أنظمة الترصد الوبائي، وتكثيف التوعية المجتمعية بأهمية الوقاية من المرض.