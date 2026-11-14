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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل كانت ضربة سيبرانية أم خللًا تقنيًا؟.. الديهي يكشف كواليس توقف حركة الطيران في أمريكا

"هل كانت ضربة سيبرانية أم خللًا تقنيًا؟".. الديهي يكشف كواليس توقف حركة الطيران في أمريكا 
"هل كانت ضربة سيبرانية أم خللًا تقنيًا؟".. الديهي يكشف كواليس توقف حركة الطيران في أمريكا 
شيماء جمال

كشف الإعلامي نشأت الديهي، كواليس توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة تجاوزت 5 ساعات، وما صاحب ذلك من حالة ارتباك واسعة في المطارات، وإلغاء وتأخير عدد كبير من الرحلات، مشيرًا إلى تعدد التفسيرات بشأن أسباب الأزمة.


وأوضح "الديهي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء السبت، أن الواقعة أثارت تساؤلات حول احتمالية تعرض أنظمة الطيران الأمريكية لهجوم سيبراني، أو عملية إرهابية إلكترونية، لافتًا إلى أن بعض التقديرات رجحت وقوف أطراف دولية وراء اختراق الأنظمة، ومن بينها إيران أو روسيا أو الصين أو إسرائيل، سواء بهدف تنفيذ هجوم إلكتروني أو توريط أطراف أخرى في الأزمة.


وأضاف أن هناك تفسيرات أخرى ربطت الواقعة بنقص التمويل المخصص لتطوير قطاع الطيران وتحديث بنيته التكنولوجية، وما قد يترتب على ذلك من خسائر مالية كبيرة، فضلًا عن التفسير الرسمي الذي أشار إلى وجود خلل فني في أنظمة الاتصالات والرادار ومراقبة الحركة الجوية بالولايات المتحدة.
وأشار إلى أن وزير النقل الأمريكي وسلطات الطيران تحدثوا عن وجود اضطرابات فنية في أنظمة الاتصالات ومراقبة الحركة الجوية، باعتبارها أحد التفسيرات المطروحة لأسباب توقف حركة الطيران.


ولفت إلى أن الأزمة أعادت إلى الأذهان أحداث 11 سبتمبر 2001، التي شهدت توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة لمدة ساعة ونصف تقريبًا، موضحًا أن تعليق الرحلات هذه المرة لأكثر من 5 ساعات يمثل حدثًا بالغ الأهمية بالنسبة لدولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى جاهزية أنظمتها الحيوية لمواجهة الأزمات والتهديدات السيبرانية.

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