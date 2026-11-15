كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير ، عن قرار علي ماهر باستبعاد محمد عبد المنعم من السفر إلى مالاوي، لاستكمال برنامجه العلاجي، بالتنسيق مع طبيب المنتخب.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«علي ماهر يقرر استبعاد محمد عبد المنعم من السفر إلى مالاوي لاستكمال برنامجه العلاجي، بالتنسيق مع طبيب المنتخب».

حيث قرر علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد محمد عبد المنعم، مدافع الفراعنة، من بعثة المنتخب المتجهة إلى مالاوي، استعدادًا لمواجهة منتخبها، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وجاء قرار استبعاد محمد عبد المنعم بالتنسيق مع الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، من أجل منحه الوقت الكافي لاستكمال برنامجه العلاجي، والتعافي من الإصابة قبل العودة إلى المشاركة في التدريبات والمباريات.

وكان المنتخب الوطني قد خاض مرانه الصباحي اليوم الأحد، في إطار الاستعداد لمواجهة مالاوي، قبل مغادرة بعثة الفراعنة القاهرة في الثالثة عصرًا، على أن تصل إلى مالاوي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يأتي منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط