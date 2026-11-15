اصطدام ناقلتي نفط بألغام بحرية في مضيق هرمز وغرق إحداهما

أعلن الحرس الثوري الإيراني اصطدام ناقلتي نفط بألغام بحرية أثناء عبورهما المسار الجنوبي المحظور في مضيق هرمز.

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان له أن أحدى السفينتين غرقت في المياة .

وسبق وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، وقوع انفجارات في ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية جنوبي مضيق هرمز، واصطدام ناقلة أخرى بلغم بحري شرقي المضيق.

وفى سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع 163 حادثا بحريا منذ اندلاع الصراع بين أمريكا وإيران، وتلقيها 173 تحذيرا بخصوص حوادث بحرية منذ بداية العام، وأوضحت أن هناك 139 سفينة غادرت مضيق هرمز و169 سفينة دخلت المضيق خلال الأيام السبعة الماضية.