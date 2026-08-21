مقتل وإصابة 9 أشخاص في انفجار جنوب غربي باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين إثر وقوع انفجار في منطقة "خاد كوتشا" بمقاطعة "ماستونج" في إقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم /الجمعة/ عن الشرطة قولها إنه تم استدعاء وحدة متخصصة في إبطال مفعول القنابل إلى الموقع من أجل تحديد طبيعة الانفجار.. مشيرة إلى أن عناصر إنفاذ القانون هرعت إلى موقع الانفجار وقامت بتطويق المنطقة.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان"