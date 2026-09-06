رويترز: ارتفاع البورصة المصرية وسط تباين أسواق الخليج مع استمرار التوتر الأمريكي الإيراني

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على تباين، اليوم الأحد، في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وفقًا لما أوردته وكالة «رويترز».

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.3%، مدعومًا بمكاسب أسهم البنوك، حيث ارتفع سهم مصرف الراجحي 0.7%، فيما زاد سهم البنك الأهلي السعودي 1.1%.

وفي المقابل، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية 0.3%، متأثرًا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 0.7%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.7%، بدعم من صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنحو 2.2%.

وتأتي تحركات الأسواق الخليجية وسط حالة من الحذر بين المستثمرين، في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران والمخاوف من انعكاساته على أسواق الطاقة والتجارة في المنطقة.

وأشارت «رويترز» إلى أن الولايات المتحدة أعلنت، السبت، استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، بعد إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية، في أحدث تطور للتوترات بين الجانبين.