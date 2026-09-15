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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة تربح 24 مليار جنيه.. ورأس المال السوقي يرتفع إلى 4.324 تريليون جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية
قسم الاقتصاد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، بالتزامن مع مواصلة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة تحقيق مكاسب بلغت نحو 24 مليار جنيه، ليسجل 4.324 تريليون جنيه، مقارنة بمستواه عند بداية التعاملات.

وجاء أداء مؤشرات البورصة كالتالي:

EGX30: ارتفع 0.52% إلى مستوى 55,079.08 نقطة.

مؤشر الشريعة: صعد 0.72% إلى 6,632.97 نقطة.

EGX35: زاد 0.67% إلى 6,813.83 نقطة.

EGX70: ارتفع 0.78% إلى 20,785.94 نقطة.

EGX100: صعد 0.76% إلى 27,273.29 نقطة.

ويواصل EGX30 أداءه الإيجابي منذ بداية العام، مرتفعًا بنسبة 31.68%، بينما سجل مؤشر الشريعة ارتفاعًا قدره 44.26%، وارتفع EGX35 بنسبة 46.28%.

كما حقق EGX70 مكاسب بلغت 58.37% منذ بداية العام، فيما ارتفع EGX100 بنسبة 56.51%.

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