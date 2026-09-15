أخبار أسوان.. تكريم حفظة القرآن الكريم.. وحملات للنظافة العامة ودعم للرعاية الصحية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق: 14/9/2026 أحداث متنوعة.

قامت إدارة أوقاف أسوان أول بتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، وذلك خلال حفل أقيم بالمسجد .

https://www.elbalad.news/7106416

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة شوقى مصطفى جهودها اليومية والمكثفة لرفع مستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة والمظهر العام، من خلال تنفيذ عدد من الأعمال بمختلف المناطق والشوارع والطرق الرئيسية والفرعية .

https://www.elbalad.news/7106653

جهود متنوعة

واصلت الوحدات المحلية بمركز نصر النوبة ومدينة كلابشة تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الخدمية والمجتمعية التى تستهدف تلبية إحتياجات المواطنين ودعم الفئات المستهدفة.

يأتى ذلك فى ظل جهود محافظة أسوان للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير الرعاية الصحية والدعم التنموى بمختلف القرى والمدن، وبناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

https://www.elbalad.news/7106656

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع مديرية الطرق بتنفيذ عدد من الأعمال لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الإنارة بالقرية .

جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بسرعة الإستجابة للمطالب الجماهيرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتنفيذاً لتعليماته خلال زيارته الميدانية لقرية غرب أسوان الأسبوع الماضى.

وشملت الأعمال تمهيد الطريق الرئيسى بنجع المداب من خلال وضع التربة الزلطية، وذلك عقب الإنتهاء من رفع تراكمات ناتجة عن أعمال تركيب الكابلات الكهربائية، بما يسهم فى تحسين حالة الطريق وتيسير حركة المواطنين والمركبات بالمنطقة .

https://www.elbalad.news/7106660