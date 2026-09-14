تمهيد الطريق الرئيسى بنجع المداب واستكمال أعمال مراجعة أعمال الكهرباء بقرية غرب أسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع مديرية الطرق بتنفيذ عدد من الأعمال لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الإنارة بالقرية .

جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بسرعة الإستجابة للمطالب الجماهيرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتنفيذاً لتعليماته خلال زيارته الميدانية لقرية غرب أسوان الأسبوع الماضى .

تمهيد الطريق الرئيسى بنجع المداب ورفع كفاءة الحركة



وشملت الأعمال تمهيد الطريق الرئيسى بنجع المداب من خلال وضع التربة الزلطية، وذلك عقب الإنتهاء من رفع تراكمات ناتجة عن أعمال تركيب الكابلات الكهربائية، بما يسهم فى تحسين حالة الطريق وتيسير حركة المواطنين والمركبات بالمنطقة .

جهود متنوعة

مراجعة أعمال الكهرباء وتحسين مستوى الإنارة



وفى السياق ذاته، تواصل الجهات المعنية مراجعة أعمال الكهرباء داخل القرية، مع العمل على إنارة الأعمدة والتأكد من إنتظام الإضاءة، بما يسهم فى توفير وسائل الأمان والسلامة لحركة أهالى القرية والمترددين عليها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

متابعة ميدانية لضمان سرعة تنفيذ التوجيهات



وتم تنفيذ ومتابعة هذه الأعمال تحت إشراف المهندس أحمد الملوانى مدير عام مديرية الطرق، ومحمد محمود ربيع نائب رئيس مركز ومدينة أسوان، مع التأكيد على إستمرار المتابعة الميدانية وسرعة التعامل مع أى ملاحظات أو إحتياجات تتعلق بالطرق والإنارة تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان .