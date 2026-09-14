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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. قافلة طبية مجانية بنصر النوبة ودعم صاحبات المشروعات المتناهية الصغر بكلابشة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصلت الوحدات المحلية بمركز نصر النوبة ومدينة كلابشة تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الخدمية والمجتمعية التى تستهدف تلبية إحتياجات المواطنين ودعم الفئات المستهدفة.

يأتى ذلك فى ظل جهود محافظة أسوان للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير الرعاية الصحية والدعم التنموى بمختلف القرى والمدن، وبناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

قافلة طبية مجانية بقرية الحكمة لخدمة 200 حالة
ففى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز، تم تنظيم قافلة طبية مجانية بجمعية تنمية المجتمع بقرية الحكمة، والتى شهدت إجراء الكشف الطبى والفحوصات اللازمة لـ200 حالة فى تخصصات الباطنة والرمد والعظام والأطفال، وذلك بمتابعة من ماهر خيرى رئيس قروى وادى النقرة، بما يسهم فى توفير الرعاية الطبية اللازمة للأهالى وتخفيف أعباء الانتقال لتلقى الخدمات الصحية.

متابعة مشروعات " حياة كريمة " بقرية قورته
وفى قرية قورته، تابع عمرو عقل رئيس القرية أعمال توصيل خط المياه إلى نقطة الإسعاف، وذلك ضمن مشروعات مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وفى إطار إستمرار متابعة المشروعات الخدمية الجارية والتأكد من تنفيذها وفقاً للخطط والمستهدفات المحددة بما يعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المختلفة .

لقاء لدعم السيدات والرائدات من أصحاب المشروعات بكلابشة
وفى الوحدة المحلية لمدينة كلابشة برئاسة محمود بهاء، تم تنظيم لقاء مع السيدات والرائدات من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، بحضور ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والمجتمعية، وممثلى ومنسقى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووحدة «أيادى مصر»، فضلاً عن رئيس المدينة .

جهود متنوعة

دعم المشروعات والتسويق والتدريب والتمويل
وشهد اللقاء الإستماع إلى مطالب السيدات والرائدات، والتأكيد على تقديم أوجه الدعم اللازمة لتطوير مشروعاتهن، حيث تم إستعراض أبرز المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية التى تنتجها السيدات، ومناقشة سبل دعم التسويق وتوفير فرص التدريب والتمويل، بما يسهم فى زيادة الإنتاج وتمكين الحاضرات من الأدوات المعرفية اللازمة لرفع كفاءة إدارة مشروعاتهن.

تمكين المرأة والحفاظ على الطابع النوبى للمنتجات
كما تم التأكيد على أهمية تشجيع السيدات على الإبتكار والإستدامة وتعزيز قدرتهن على المنافسة فى السوق، مع دعم المنتجات ذات الطابع التراثى والحرفى، حيث تم إختيار مندوبة لتمثيل مدينة كلابشة وعرض المنتجات اليدوية والحرفية ذات الطابع النوبى خلال المعرض المقرر إقامته بالقاهرة، بما يسهم فى الترويج لهذه المنتجات وفتح آفاق جديدة لتسويقها ودعم أصحاب المشروعات.

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