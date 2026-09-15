محمد فارس يكشف سياسة الأهلي في تجديد عقود اللاعبين

كشف الإعلامي محمد فارس عن سياسة النادي الأهلي في ملف تجديد عقود لاعبيه، مؤكدًا أن الإدارة قررت منذ فترة الابتعاد عن الاعتبارات الشخصية لكل لاعب ووضع نظام مالي موحد للتعاقدات.

الأهلي

وقال فارس إن لكل لاعب حساباته الخاصة؛ فإمام عاشور كان يرى أنه أفضل لاعب في مصر ويستحق عقدًا يتناسب مع ذلك، بينما يرى مروان عطية أن عقده في المواسم الماضية كان أقل من مستواه، في الوقت الذي كان مصطفى شوبير يعتقد أن لديه عرضًا من الدوري الإيطالي، وكان بإمكانه في يناير التوقيع والرحيل مجانًا بنهاية الموسم.

وأضاف أن هاني يرى أن عقده المقبل قد يكون الأخير له مع الأهلي، ويضع رقمًا معينًا في حساباته، بينما كان لدى ياسر إبراهيم عرض سعودي براتب وصفه فارس بالخيالي.

وأكد محمد فارس أن الأهلي اتخذ القرار الصحيح مبكرًا بالخروج من دائرة الاعتبارات الشخصية لكل لاعب، ووضع مبلغًا ثابتًا، بالإضافة إلى رقم موحد للحوافز ومنحة تعاقد واحدة، مع اختلاف نسب الإعلانات التي تخضع لشركة الكرة.

وشدد على أن الأهلي، كما رفض وضع شروط استثنائية في عقود إمام عاشور ومصطفى شوبير ومروان عطية، فمن الطبيعي أن يطبق السياسة نفسها مع ياسر إبراهيم وهاني، مؤكدًا أن «اللي ده مناسب ليه أهلًا بيه».