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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: مواصلة تطهير العلمين والساحل الشمالي الغربي من الألغام لدعم التنمية

وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع الامانة التنفيذية لإزالة الالغام
وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع الامانة التنفيذية لإزالة الالغام
فرناس حفظي

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء ١٥ سبتمبر، اجتماعاً داخلياً بمقر الوزارة مع "الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي" التابعة للوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل والجهود المبذولة لتنفيذ المهام الموكلة إلى الأمانة، وتعزيز جهود الدولة المصرية لدعم ضحايا ومصابي مخلفات الألغام. 

وأعرب الوزير عبد العاطي عن أهمية التعاون مع الشركاء والمانحين الدوليين لمواصلة جهود تطهير منطقة العلمين والساحل الشمالي الغربي من الألغام ومخلفات الحروب، مشيراً إلى ما تحقق من تقدم ملموس في هذا المجال، بما أسهم في  حماية الأرواح من خلال تطهير مساحات واسعة من الأراضي وإتاحتها للمشروعات التنموية والاستثمارية، ودفع جهود التنمية المستدامة في المنطقة.

واستمع الوزير عبد العاطي إلى عرض حول سبل تفعيل أنشطة الأمانة، والجهود المبذولة لتوفير الرعاية اللازمة للمتضررين وذوي الإعاقة الناتجة عن حوادث الألغام ومخلفات الحروب عبر توفير الأطراف الصناعية، لتمكينهم من دخول سوق العمل والمشاركة فيه بفاعلية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام الساحل الشمالي الغربي جهود الدولة المصرية مخلفات الألغام

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