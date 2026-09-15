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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: تعزيز آليات العمل الدولي بمجال الأمن الغذائي في ظل التصعيد بالمنطقة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ


أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، أهمية تعزيز آليات العمل الدولي في مجال الأمن الغذائي، خاصة في ظل التصعيد الجاري في المنطقة وما ترتب عليه من تداعيات وخيمة على الأمن الغذائي، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإنتاج والإمداد.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم الثلاثاء لـ"كارل ساكو" القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، لبحث سبل تعزيز التعاون القائم بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي، وجهود البرنامج في دعم الأمن الغذائي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في عدد من مناطق الأزمات.

وأعرب الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، عن التقدير للتعاون القائم مع برنامج الأغذية العالمي.

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والسودان، حيث أعرب المسؤول الأممي عن بالغ تقديره للجهود الصادقة التي تبذلها مصر في دعم الحلول السياسية والدبلوماسية، ودورها الريادي في الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، فضلًا عن جهودها المتواصلة في دعم الاستقرار الإقليمي والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية.

ومن جانبه.. استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة لضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً الاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة حشد جهود المجتمع الدولي لضمان إدخال المساعدات الإنسانية وتأمين وصولها إلى مستحقيها، ودعم جهود التعافي المبكر.

كما أبرز الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وجهودها لدعم الوضع الانسانى، مؤكدا أهمية إنهاء الصراع، بما يسهم في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج العمل الدولي الأمن الغذائي

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