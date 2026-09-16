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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس

رفع تلال القمامة
رفع تلال القمامة
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، انتظام أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، مع تكثيف الجهود بالشوارع والطرق المؤدية إليها، بالتزامن مع انتظام الدراسة وتوافد الطلاب.

تحرك تنفيذي عاجل 

وشملت الأعمال رفع المخلفات، وتحسين مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة الطلاب وأولياء الأمور، مع استمرار المرور والمتابعة على مدار اليوم لضمان انضباط الشوارع المحيطة بالمدارس.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد المحافظ أن الحفاظ على نظافة محيط المدارس ورفع أي إشغالات أو معوقات أمام الطلاب يأتي ضمن المتابعة اليومية للعام الدراسي الجديد، والعمل على توفير بيئة آمنة ومنظمة لأبنائنا الطلاب وأهالينا.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي الشوارع والطرق تلال القمامة

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