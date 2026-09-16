المفوضية الأوروبية: أزمة مضيق هرمز كبدت الاتحاد 90 مليار يورو إضافية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري كلفت التكتل نحو 90 مليار يورو إضافية منذ اندلاع النزاع حول مضيق هرمز.

وقالت فون دير لاين، خلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي اليوم، الأربعاء: «منذ بداية النزاع في مضيق هرمز، كلفتنا واردات الوقود الأحفوري 90 مليار يورو إضافية، دون أن نحصل على جزيء طاقة واحد إضافي».

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة تسريع جهود الاتحاد لتطوير مصادره المحلية من الطاقة النظيفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل التعرض لتقلبات أسواق الوقود العالمية.

وكانت أسعار الغاز في أوروبا قد تجاوزت، يوم الاثنين الماضي، حاجز الألف دولار، في أعلى مستوى لها منذ 22 ديسمبر 2022، وسط مخاوف بشأن تداعيات اضطرابات إمدادات الطاقة.

ويشير خبراء ومراقبون إلى أن تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، بالتزامن مع تقليص أوروبا اعتمادها على الغاز الروسي، أسهما في زيادة الضغوط على سوق الطاقة الأوروبية، ما انعكس على تكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية للصناعات الأوروبية.