3 مكاسب يبحث عنها .. كيف يفكر معتمد جمال قبل مباراة الزمالك وغزل المحلة؟

لا يدخل الزمالك مواجهة غزل المحلة بحثًا عن ثلاث نقاط جديدة فقط وإنما يخوض الفريق الأبيض اختبارًا مهمًا قبل فترة التوقف الدولي وسط حسابات متعددة يضعها معتمد جمال المدير الفني للفريق أمام عينيه قبل انطلاق المباراة في الثامنة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

ويملك الزمالك في رصيده 10 نقاط وضعته في المركز الرابع بجدول المسابقة بفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا وبيراميدز صاحبي المركزين الثاني والثالث فيما يتأخر بفارق 3 نقاط عن الأهلي المتصدر.

وبينما تبدو مواجهة غزل المحلة فرصة جديدة للزمالك من أجل مواصلة حصد النقاط فإن معتمد جمال يتعامل معها باعتبارها محطة مهمة على أكثر من مستوى خاصة أن الفريق سيغادر الملعب بعدها إلى فترة توقف دولي قبل أن يعود بمواجهة من العيار الثقيل أمام الأهلي في الجولة السادسة.

ومن هنا فإن حسابات المدير الفني لا تتوقف عند نتيجة المباراة وإنما تمتد إلى شكل الفريق وقدرته على تحقيق أهدافه خارج ملعبه والحفاظ على الزخم الذي صنعه خلال الجولات الماضية.

المكسب الأول.. الاقتراب من القمة

يضع الزمالك الصدارة على رأس أولوياته قبل مواجهة غزل المحلة إذ يمنح الفوز الفريق فرصة للتقدم إلى قمة جدول الدوري بصورة مؤقتة في انتظار نتائج المنافسين.

ومع الفارق المحدود بين فرق المقدمة يدرك معتمد جمال أن الحصول على النقاط الثلاث في مثل هذه المباريات يمثل أهمية كبيرة خصوصًا أن المنافسة على القمة بدأت مبكرًا ولا تبدو هناك مساحة كبيرة لتعويض النقاط المهدرة مع توالي الجولات.

الزمالك جمع 10 نقاط من 4 مباريات وبالتالي فإن الانتصار على غزل المحلة سيرفع رصيده إلى 13 نقطة ويضعه في موقف قوي قبل فترة التوقف كما يمنح الفريق دفعة معنوية مهمة قبل استئناف المسابقة بمواجهة الأهلي.

ولا يتعلق الأمر فقط بالوصول إلى القمة وإنما بتثبيت الزمالك أقدامه ضمن مجموعة المنافسين على اللقب والحفاظ على الضغط المستمر على أصحاب المراكز الأولى.

المكسب الثاني.. كسر حاجز اللعب خارج الأرض

تملك مباراة غزل المحلة أهمية إضافية في حسابات الزمالك لأنها تمثل أول اختبار للفريق خارج ملعبه في بطولة الدوري هذا الموسم.

وخاض الفريق الأبيض مبارياته الأربع الأولى على أرضه وحقق خلالها 3 انتصارات مقابل تعادل واحد حيث بدأ مشواره بالتعادل السلبي أمام الاتحاد قبل أن يفوز على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة ثم يتغلب على بتروجت بهدفين مقابل هدف ويختتم مبارياته السابقة بالفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد.

هذه النتائج منحت الزمالك بداية جيدة على مستوى حصد النقاط لكنها في الوقت نفسه تركت سؤالًا فنيًا لم تتم الإجابة عنه بعد: كيف سيكون شكل الفريق عندما يلعب بعيدًا عن ملعبه وجماهيره؟

ولهذا تمثل مباراة غزل المحلة اختبارًا حقيقيًا لهذا الجانب.

معتمد جمال يريد أن يرى الزمالك قادرًا على فرض شخصيته خارج ملعبه والحفاظ على أسلوبه في السيطرة وصناعة الفرص وتحقيق النتيجة دون أن يتأثر بعامل الأرض أو الحماس المتوقع من أصحاب الملعب.

والفوز خارج الديار لن يكون مجرد ثلاث نقاط إضافية وإنما خطوة تمنح الجهاز الفني مؤشرًا مهمًا على قدرة الفريق على التعامل مع ظروف مختلفة خلال الموسم.

المكسب الثالث.. إنهاء ما قبل التوقف بأفضل صورة

هناك هدف ثالث لا يقل أهمية في حسابات معتمد جمال يتعلق بالتوقيت أكثر من المنافس فمباراة غزل المحلة هي الظهور الأخير للزمالك قبل فترة التوقف الدولي وهو ما يجعل تحقيق الفوز أمرًا مهمًا من الناحية المعنوية خصوصًا أن الفريق يدخل التوقف بسلسلة من الانتصارات.

وحقق الزمالك الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري وبالتالي يسعى إلى إضافة انتصار رابع على التوالي ليغلق هذه المرحلة من المسابقة بصورة إيجابية قبل أن يحصل اللاعبون على فترة التوقف.

ويرى الجهاز الفني أن الخروج بالعلامة الكاملة قد يمنح اللاعبين حالة أكبر من الثقة والهدوء ويجعل فترة التوقف فرصة لترتيب الأوراق والعمل على بعض التفاصيل الفنية بدلًا من الدخول إليها تحت ضغط فقدان النقاط.

كما أن النتيجة الإيجابية ستمنح الزمالك دفعة قبل العودة إلى المنافسات بمواجهة الأهلي يوم 11 أكتوبر المقبل في مباراة ستكون مختلفة تمامًا من حيث الحسابات والضغوط.

معتمد جمال يبحث عن الاستمرارية وليس النتيجة فقط

وبعيدًا عن حسابات جدول الترتيب فإن معتمد جمال يبحث عن شيء أكثر أهمية وهو تثبيت الصورة التي بدأ الزمالك في تقديمها خلال المباريات الأخيرة.

فالفريق حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري وأصبح مطالبًا بالحفاظ على هذا النسق وعدم السماح بانقطاعه أمام غزل المحلة خاصة أن المنافس يدخل المباراة في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط وهو ما قد يجعل البعض يتعامل مع المواجهة باعتبارها محسومة على الورق.

لكن الجهاز الفني يدرك أن مثل هذه المباريات تحمل مخاطرها الخاصة خصوصًا عندما يواجه فريقًا يبحث عن بداية جديدة تحت قيادة خالد جلال.

ومن المنتظر أن يكون التعامل مع المباراة قائمًا على فرض شخصية الزمالك مبكرًا ومحاولة حسم الأمور دون منح المنافس فرصة للدخول في أجواء اللقاء أو استغلال أي تراجع في التركيز.