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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يكشف كواليس فوز الأهلي ويحدد ما يحتاجه الفريق ويكشف سر تراجع أداء الفريق

الحسين عموتة
الحسين عموتة
يمنى عبد الظاهر

تحدث المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فوز فريقه على أبو قير للأسمدة، مؤكدًا أن الفريق يسعى لتصحيح الأخطاء والوصول إلى أفضل مستوى خلال الفترة المقبلة.

وقال عموتة عقب المباراة: «تمكنا من الفوز في مباراة اليوم، والهدف الثاني تأخر قليلًا، وكان هدفنا إحرازه».

ووجه المدير الفني للأهلي رسالة شكر إلى جماهير النادي، قائلًا: «شكرًا من كل قلبي على المساندة الجماهيرية، وهذا هو الوجه الحقيقي لجماهير النادي الأهلي».

وأضاف: «الأخطاء واردة في كرة القدم، وعلينا العمل على تصحيحها»، مشيرًا إلى عودة إمام عاشور للمشاركة، حيث قال: «رأينا اليوم عودة إمام عاشور، وهو قدم أداءً جيدًا».

وأوضح عموتة أن الفريق يتمتع بحالة من الاستقرار الفني في الفترة الحالية، قائلًا: «لدينا استقرار فني داخل الفريق في الفترة الحالية بين اللاعبين».

وحسم المدير الفني للأهلي الجدل حول ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع نادي الشباب السعودي، مؤكدًا: «لا توجد أي مفاوضات مع الشباب السعودي، وأنا أهتم بمشروعي مع النادي الأهلي».

وأضاف: «هناك أعداء يتربصون بالنادي ويقومون بإثارة الفتنة، لكن تركيزي مع الأهلي».

وعن أسباب تراجع مستوى الفريق في بعض المباريات، أوضح عموتة: «سبب تغير أداء الأهلي هو وجود عدد من الإصابات وعدم الجاهزية الكاملة لبعض اللاعبين».

وشدد المدير الفني على ضرورة زيادة الفاعلية الهجومية من أجل المنافسة على الألقاب، قائلًا: «للفوز بالألقاب يجب على الفريق أن يكون أكثر هجومية».

وتابع: «لدينا 8 أو 9 كرات هجومية، ولم نتمكن من تسجيل سوى هدفين، وهذه بالنسبة لي نسبة تسجيل ضعيفة».

وكشف عموتة سبب استبدال إمام عاشور خلال المباراة، موضحًا: «استبدلت إمام عاشور من أجل الحفاظ عليه للمباريات القادمة، سواء مع الأهلي أو المنتخب».

واختتم المدير الفني تصريحاته بالحديث عن الجانب الدفاعي، قائلًا: «تمكنا من الحفاظ على شباكنا نظيفة في مباراة اليوم، وهذا شيء جيد».

المغربي الحسين عموتة النادي الأهلي أبو قير للأسمدة إمام عاشور

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