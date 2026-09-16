وزارة التربية العراقية تؤجل بدء العام الدراسي 2026-2027 إلى 11 أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة التربية العراقية تأجيل الموعد الرسمي لبدء العام الدراسي 2026-2027 إلى يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر المقبل، بدلاً من 20 سبتمبر الحالي، وذلك لاستكمال الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وإجراء امتحانات الدور التكميلي.

وأوضحت الوزارة أن قرار التأجيل يأتي أيضاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بما يراعي الظروف المناخية خلال الفترة الحالية.

وأشارت وزارة التربية إلى أن أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام في المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وكان من المقرر أن يبدأ العام الدراسي 2026-2027 في 20 سبتمبر الحالي، قبل أن تقرر الوزارة تأجيله إلى 11 أكتوبر.