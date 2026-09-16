الحكومة الفلسطينية تطالب بالسماح بدخول طواقم الإنقاذ لغزة لانتشال العالقين تحت أنقاض البناية السكنية

طالبت الحكومة الفلسطينية بالسماح لطواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ الفلسطينية والدولية بالدخول إلى قطاع غزة، للمساهمة في إنقاذ المصابين وانتشال العالقين تحت أنقاض بناية سكنية انهارت على رؤوس سكانها في مدينة غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 20 مواطنا، وإصابة وفقدان العشرات، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ودعت الحكومة - في بيان صادر اليوم / الأربعاء / عن مركز الاتصال الحكومي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط فاعل وعاجل للسماح بإدخال طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ، والآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام، وانتشال جثامين الشهداء، من تحت الأنقاض.

وكانت طواقم الإنقاذ قد تمكنت منذ فجر اليوم من انتشال 20 شهيدا من تحت أنقاض بناية سكنية تؤوي نازحين في مدينة غزة، انهارت إثر تعرضها لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة.