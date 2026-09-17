مدائح صوفية للحضرة المصرية فى أوبرا الإسكندرية

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل حفلاً لفرقة الحضرة المصرية فى الثامنة مساء السبت 19 سبتمبر على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية .

حفل فرقة الحضرة المصرية

يتضمن البرنامج مختارات من المدائح والإبتهالات والقصائد الصوفية منها سيدنا النبى، الله يشهد، المسك فاح، يا ليالى الهنا، الله أكبر، زدنى بفرط الحب فيك، يا رسول الله أجرنا، أرباب الهوى، أيا رب صل وسلم عليه، ياساكنى البطحاء، دع جمال الوجه يظهر، هنا الحسين، مرحبا بالهاشمية، أنت الأمل أحمد، مدد ياسيدة، حلفت بسرك الأسمى، الذكر .

يجسد الحفل الحرص على إعادة إحياء التراث الروحانى وتقديم الإنشاد الدينى فى صورة فنية راقية تحافظ على أصالته وتخاطب الجمهور المعاصر، إلى جانب تعزيز قيم التسامح والمحبة والسمو الوجدانى فى المجتمع .