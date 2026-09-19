أجهزة بقسائم شراء وأثاث جديد.. مفاجآت النسخة الثانية من «فرحة مصر»

تقدم النسخة الثانية من مبادرة «فرحة مصر» عدداً من المزايا الجديدة للمقبلين على الزواج، أبرزها منح المستفيدات حرية اختيار الأجهزة الكهربائية التي تناسب احتياجاتهن بدلاً من الحصول على أجهزة محددة مسبقاً.

وأوضح أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة «CBC»، أن المبادرة ستوفر للعرائس قسائم شراء يمكن استخدامها لدى نقاط توزيع تابعة لعلامات تجارية كبرى.

وقال إن النظام الجديد يتيح لكل عروس اختيار الأجهزة التي تحتاج إليها بنفسها، بما يجعل الدعم أكثر توافقاً مع احتياجات كل أسرة وظروفها.

وأضاف أن التوسع في النسخة الجديدة لا يقتصر على الأجهزة الكهربائية، إذ تمت إضافة الأثاث الخشبي ضمن أوجه الدعم المقدمة للمستفيدين، بهدف المساهمة في استكمال تجهيز منزل الزوجية.

4 آلاف عروس في النسخة الجديدة

وأوضح عبد الرحمن أن النسخة الثانية من «فرحة مصر» تستهدف تجهيز وزفاف 4 آلاف عروس، بعدما اقتصرت النسخة الأولى على نحو ألف عروس، مؤكداً أن المبادرة تأتي في إطار مساندة الشباب والأسر المصرية وتخفيف الأعباء المرتبطة بالزواج.

وذكر أن التسجيل يتم إلكترونياً دون الحاجة إلى وسطاء، مع استمرار استقبال الطلبات حتى منتصف أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن الاستفادة من المبادرة ترتبط بعدد من الشروط، من بينها أن يكون الزواج الأول للعروسين، وأن يكونا مصريي الجنسية، مع تقديم مستندات الزواج المطلوبة والالتزام بحضور حفل الزفاف الجماعي.

الجوانب النفسية والاجتماعية للحياة الزوجية

كما يشترط اجتياز برنامج «مودة»، الذي يقدم تدريباً وتوعية للمقبلين على الزواج حول الجوانب النفسية والاجتماعية للحياة الزوجية، بمشاركة متخصصين من جهات دينية وطبية، مع إمكانية استفادة أهالي العروسين من الجانب التوعوي للبرنامج.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية أن المبادرة تستهدف تقديم دعم عملي للمقبلين على الزواج، من خلال الجمع بين المساندة في تجهيز منزل الزوجية والتأهيل اللازم لبناء حياة أسرية مستقرة.