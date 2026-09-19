«اتحضر للأخضر».. زراعة النباتات المزهرة بمحيط وزارة الزراعة لتحسين الرؤية البصرية

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بضرورة كثافة زراعة الأشجار والنباتات المزهرة بالشرائح والمحاور والميادين الرئيسية بنطاق أحياء المحافظة، وذلك للتوسع في تطبيق مبادرة «اتحضر للأخضر».

ووجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، باستكمال أعمال التشجير والزراعة وفق أساليب علمية ومدروسة، بما يساهم في تحسين المشهد الحضاري وتوفير بيئة صحية وأفضل للمواطنين.

كما أكدت المهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق بالهيئة، أنه تم تنفيذ أعمال زراعة النباتات المزهرة والجمالية بالمثلثة الواقعة بشارع وزارة الزراعة بنطاق حي الدقي، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة للارتقاء بالرؤية البصرية والجمالية في مختلف أحياء وميادين الجيزة.