الأولى عربيًا.. الدكتورة أمل أمين تحصد جائزة Profound Award الدولية

أعلنت الأكاديمية الملكية الدولية للعلوم (RASIT) عن فوز الدكتورة أمل أمين، الأستاذة بالمركز القومي للبحوث في مصر، بجائزة "Profound Award" رفيعة المستوى، لتصبح بذلك أول شخصية عربية تنال هذا التكريم في تاريخ الجائزة.

وجاء هذا الاستحقاق الدولي إجماعًا من مجلس أمناء الأكاديمية ومجلسها التنفيذي، تقديرًا لإسهاماتها البارزة في مجالات العلوم والتنمية الاجتماعية، وجهودها في تعزيز التعاون الدولي العابر للحدود، وإطلاق مبادرات عالمية والتعاون مع منظمات عالمية مثل اليونسكو والمجلس الدولي للعلوم، فضلاً عن دورها في دعم المرأة والشباب في المجال البحثية.

ويعكس هذا التتويج الدور الريادي الذي يضطلع به المركز القومي للبحوث في مصر كصرح علمي عريق يمتلك بيئة أكاديمية مميزة تُسهم في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على رفع اسم مصر والمنطقة العربية في المحافل العلمية الدولية.

وتُعد جائزة "Profound Award" من أرفع الأوسمة التقديرية التي تمنحها أكاديمية RASIT، المؤسسة منذ عام 1968، للشخصيات الاستثنائية التي تجسد أعمالها مبادئ مؤسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن الملك فيصل، المتمحورة حول التعليم والعلوم والثقافة لخدمة التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة حفل تسليم الجائزة خلال أواخر هذا العام احتفاءً بهذا الإنجاز المتميز.