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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتمويل المنح والتدريب.. «القومي للبحوث» و«فولبرايت» يبحثان فتح آفاق جديدة أمام الباحثين

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
أ ش أ

أكد رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور ممدوح معوض، أن التعاون مع هيئة فولبرايت الأمريكية يمثل فرصة مهمة لفتح مجالات جديدة أمام الباحثين المصريين، والاستفادة من برامج الهيئة الأكاديمية والبحثية في تطوير قدراتهم وإعداد جيل جديد من القيادات الأكاديمية والبحثية القادرة على المنافسة دولياً.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور ممدوح معوض، الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت الأمريكية، والوفد المرافق لها، لبحث آفاق التعاون بين المركز والهيئة، خاصة في مجالات المنح الدراسية والبحثية والتدريب، بما يسهم في تنمية قدرات الباحثين ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

وأوضح معوض أن برامج ومنح فولبرايت تتيح لأعضاء هيئة البحوث بالمركز فرصاً للمشاركة في برامج أكاديمية متقدمة، بما يعزز قدراتهم العلمية والإدارية والتنظيمية، ويرفع مستوى العملية البحثية وفقاً للمعايير الدولية.

وأشار إلى أن برامج المنح تشمل برنامج الدراسات العليا لطلاب الماجستير، وبرامج إجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه للباحثين المتميزين، إلى جانب منح الماجستير في إدارة الأعمال المخصصة لقادة الجامعات ومراكز البحوث، بما يوفر مسارات متنوعة أمام الباحثين والقيادات الأكاديمية للاستفادة من الخبرات والتجارب الأمريكية.

من جانبها، أكدت الدكتورة ماجي نصيف حرص هيئة فولبرايت على توفير برامج متنوعة لدعم وتمويل الطلاب والباحثين، مشيرة إلى استعداد الهيئة لتمويل برامج تدريبية في المجالات العلمية الجديدة والمستحدثة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، إلى جانب برامج متخصصة في المجالات الأكاديمية والمهنية المختلفة.

وشهدت الزيارة عقد ندوة تعريفية موسعة بمشاركة عمداء معاهد المركز والباحثين وشباب العلماء، جرى خلالها استعراض برامج الدراسة والبحث في الولايات المتحدة، ومواعيد التقديم لكل برنامج، وشروط التقدم، ومعايير التقييم والقبول.

حضر اللقاء: الدكتور أحمد مجدي جبر، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، والدكتورة إيناس أبو طالب، نائب رئيس المركز للشئون الفنية والإدارية، والدكتورة همت علام من مكتب العلاقات الدولية، إلى جانب عدد من عمداء المعاهد وأعضاء هيئة البحوث بالمركز.

رئيس المركز القومي التعاون فولبرايت الأمريكية لباحثين المصريين

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