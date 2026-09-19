قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: سأعلن قريبًا تعيين «قيصر للذكاء الاصطناعي»
أحمد موسى: في دول جنبنا وقعت ومصر خُطط لإسقاطها في 2011 وهذا لن يحدث
برلماني: الاستثمار الحقيقي لا يقتصر على المشروعات والبنية الأساسية
أحمد موسى: ملف اللاجئين قنبلة موقوتة.. ولازم نقول للرأي العام هنتعامل معاه ازاي
الولايات المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا في السودان
جيشنا موجود في آخر نقطة.. أحمد موسى: سيناء متسابتش زي ما الخونة بيقولوا والتنمية مستمرة
لازم ناخد بالنا.. أحمد موسى: مخطط إسقاط الدولة المصرية في 2011 مستمر حتى الآن
بدون زيادة.. الأزهر يعلن قيمة مصروفات المعاهد للعام الدراسي 2026-2027
2.6 مليار دولار إيرادات البتروكيماويات.. والصادرات تصل أكثر من 50 دولة
الأرصاد تكشف طقس الأحد| القاهرة 32 درجة.. وشبورة ورياح
محمد صلاح يفتتح التهديف مبكراً لـ طرابزون ضد جالاتا سراي في الدوري التركي
وزير الشباب لـ«صدى البلد»: الرياضة تفتح الطريق أمام ذوي الهمم لإثبات قدراتهم وتحقيق طموحاتهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاقتصاد الرقمي: سرعة الإنترنت ارتفعت لأكثر من 100 ميجابت.. وتوحيد الخدمات الحكومية في كارت واحد

الإنترنت
الإنترنت
رحمة سمير

أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن مصر قطعت خطوات كبيرة في ملف التحول الرقمي، مشيرًا إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتوحيد قواعد البيانات الحكومية والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا.

وأوضح غنيم، خلال مداخلة هاتفية، أن سرعة الإنترنت الثابت في المؤسسات والمنازل ارتفعت من 5 ميجابت في الثانية إلى أكثر من 100 ميجابت في الثانية، بما ساهم في تسريع نقل البيانات.

وقال إن الحكومة عملت على توحيد أكثر من 100 قاعدة بيانات كانت موزعة بين الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، في قاعدة بيانات واحدة متكاملة ومؤمنة، بما يتيح للمواطن الحصول على البيانات من مصدر موحد.

255 خدمة عبر منصة مصر الرقمية

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أن منصة «مصر الرقمية» تمثل حلقة وصل بين المواطن وقواعد البيانات ومراكز المعلومات، موضحًا أن المنصة تتيح حاليًا 255 خدمة رقمية تشمل خدمات المرور والمحليات والسيارات والشهر العقاري ووزارة العدل وغيرها من الخدمات الحكومية.

ولفت إلى أن الدولة تعمل كذلك على توحيد بطاقات الخدمات الحكومية المختلفة في كارت خدمات حكومية موحد، بحيث يمكن لكل وزارة إضافة خدماتها إلى الكارت، بدلًا من اضطرار المواطن إلى حمل عدة بطاقات للحصول على الخدمات المختلفة.

 

المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي

وأكد غنيم أن التوسع في المدفوعات الرقمية ساهم في تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، مشيرًا إلى أن ذلك يساعد على وصول المدفوعات مباشرة إلى الحكومة، ويعزز الشفافية والعدالة ويحد من فرص الفساد والمحسوبية.

وأوضح أن نسبة الشمول المالي في مصر ارتفعت من 37% إلى 80%، مشيرًا إلى أن نحو 57 مليون مواطن أصبح لديهم تعامل مالي رقمي.

وذكر أن الخدمات المالية الرقمية تتيح للمواطن إجراء التحويلات المالية وسداد الفواتير والمدفوعات المختلفة من خلال الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى التوجه إلى الجهات الحكومية أو المصالح المختلفة.

وشدد على أن التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية يساعدان في تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

https://web.facebook.com/share/v/1BpLpX428Z/ 

الخدمات_الحكومية الشمول_المالي مصر_الرقمية التحول_الرقمي المدفوعات_الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

أسعار الطماطم

تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

بعد 101 عام على إنشائها.. الأوقاف توضح سبب إزالة مئذنة مسجد صا الحجر

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعزي وزير القوى العاملة الأسبق في والدته

مجمع البحوث الإسلامية

شُبُهات الحداثيين حول لغة القرآن.. ملتقى للبحوث الإسلامية في مدينة البعوث الاثنين المقبل

بالصور

أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

درة زروق تحصد جائزة التميز والإبداع من «دير جيست» عن شخصية «ميادة الديناري» في «علي كلاي»

درة زروق
درة زروق
درة زروق

احذر شرب الشاي بعد الأكل مباشرة.. قد يؤثر على امتصاص الحديد

لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟

إيمان العاصي تتألق بإطلالة سوداء لافتة في حفل دير جيست.. صور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد