خبير تكنولوجيا: إلزام منصات التواصل بحماية الأطفال خطوة لمواجهة مخاطر الإنترنت

أكد المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن إلزام منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات لحماية المستخدمين من الأطفال دون سن 15 عامًا يمثل خطوة مهمة للحد من المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال والنشء.

استخدام منصات التواصل

وأوضح الحارثي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أن استخدام منصات التواصل قد يعرض الأطفال لعدد من المخاطر، من بينها العنف والتنمر وبعض السلوكيات والممارسات التي يمكن أن تنعكس سلبًا على حالتهم النفسية.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك الإمكانات الفنية والتنظيمية التي تساعدها على إلزام الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، لافتًا إلى أن ملف حماية الأطفال على الإنترنت كان من بين الموضوعات التي جرى بحثها خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات أن التعامل مع مخاطر العالم الرقمي يتطلب تطوير آليات مستمرة لضمان توفير بيئة أكثر أمانًا للأطفال، خاصة مع التوسع الكبير في استخدامهم لمنصات التواصل والإنترنت.