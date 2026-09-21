القبض على شخص ركب لوحات اصطناعية على سيارة ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بتركيب لوحات إصطناعية بسيارته بدلاً من اللوحات المعدنية الرسمية ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهرة بالصورة (ملاكى سارية التراخيص") مجهزة طبياً حظر جمارك ملك إحدى السيدات (مقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) وبسؤالها قررت ببيع السيارة لأحد الأشخاص بموجب إقرار إستلام لحين إنهاء إجراءات رفع الحظر ، وأمكن ضبط الأخير (مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر) وبمواجهته أيد ما سبق ، وأقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لتلافى المخالفات المرورية.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

