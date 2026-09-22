محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وتسريع وتيرة العمل بها.

واستعرض المحافظ نسب تنفيذ أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق لعمارة نفق الهرم موجهًا بالبدء في إجراءات الطرح لتشطيب العقار وتسليمه للحاجزين .

كما تابع الموقف التنفيذي لعمارة شارع البحر الأعظم موجهًا بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية لبدء إجراءات طرح العقار للاستثمار لتحقيق عائد اقتصادي منه.

كما تناول الاجتماع مشروع تطوير ورفع كفاءة الأنفاق بنطاق المحافظة وبحث البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل مؤكدًا أهمية المشروع في تحسين الحالة العامة للأنفاق.

واطلع المحافظ على موقف أعمال التطوير ورفع الكفاءة والرصف بعدد من المحاور والشوارع، والتي شملت شوارع سلام والمصرف وفيصل السطحي بحي بولاق الدكرور، ومحور الإخلاص بدءًا من المريوطية وحتى محور عمرو بن العاص، إلى جانب أعمال رصف طريق الصفطاوي كما وجه بإعداد دراسة شاملة لأربعة قطاعات بشارع فيصل تتضمن التطوير والصيانة والرصف وتطوير الجزيرة الوسطى وتعديل عدد من الدورانات، بما يسهم في القضاء على الاختناقات المرورية وتحسين الحركة بالشارع.

وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية بحث الاجتماع ثلاثة مقترحات لاستغلال موقف السرفيس المقام بالمنطقة المحصورة بين محور المريوطية من الماشية وحتى كوبري الصحابة، على مساحة نحو ١٢٠٠م².

كما تناول الاجتماع إجراءات التنسيق مع وزارتي الإسكان والسياحة لتحديد باقي المشروعات المستهدفة لإجراء دراسات الأثر البيئي ووجه المحافظ بسرعة إصدار اللائحة الخاصة بالعمال وإعادة تخطيط منطقة عزبة الصفيح وتشكيل جهاز لإدارة المنطقة، والبدء في تشكيل لجان الحصر والرفع المساحي.

ووجه المحافظ ببحث سبل تعديل مسارات أعمال إنشاء كوبري سقارة بما يتناسب مع المجاري المائية المتعارضة مع مسار الأعمال كما تابع الأعمال الجارية بكوبري غطاطي أسفل الطريق الدائري عند تقاطعه مع ترعة المنصورية، موجهًا بسرعة بحث معوقات التنفيذ وتذليلها.

وتابع المحافظ موقف طرح أعمال تطوير وتعديلات موقف بشتيل، خاصة مع أعمال رصف طريق الصفطاوي وبدء تشغيل المونوريل.

كما بحث الاجتماع الموقف الإنشائي وأعمال توصيل المرافق والتنسيق بين الشركات المنفذة لمدينة الحرفيين بطريق الفيوم الصحراوي.

كما وجه المحافظ بمعاينة ميدان حسين مهران بحي المنيرة الغربية وإعداد مخطط هندسي لتطويره، لما يمثله من أهمية مرورية للمنطقة.

وفي ختام الاجتماع شدد المحافظ على الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها، مع الالتزام بالمعايير والاشتراطات الفنية المقررة.