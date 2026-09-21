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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صادرات البطاطس المجمدة تتجاوز 253 مليون دولار خلال 2025

البطاطس
البطاطس
ولاء عبد الكريم

 

حققت صادرات مصر من البطاطس المحضرة أو المحفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، المجمدة، أداءً قويًا خلال عام 2025، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تحت البند الجمركي HS Code 200410، مع استمرار معدلات النمو في قيمة وحجم الصادرات خلال السنوات الأخيرة.

وبلغت قيمة صادرات مصر من البطاطس المجمدة نحو 253 مليون دولار خلال 2025، بإجمالي كميات بلغت حوالي 238 ألف طن، لتحتل مصر المركز الحادي عشر عالميًا بين الدول المصدرة لهذا المنتج، بحصة بلغت نحو 2% من إجمالي الصادرات العالمية.

نمو صادرات البطاطس المجمدة خلال 5 سنوات

وأظهرت البيانات نموًا ملحوظًا في أداء صادرات البطاطس المصرية خلال الفترة من 2020 وحتى 2025، إذ سجلت قيمة الصادرات معدل نمو سنوي مركب بلغ 41%، بينما بلغ معدل النمو السنوي المركب لحجم الصادرات نحو 36% خلال الفترة نفسها.

وواصلت الصادرات المصرية تحقيق النمو خلال عام 2025، بعدما ارتفعت قيمة صادرات البطاطس المجمدة بنسبة 19% مقارنة بعام 2024.

الأردن والسعودية والبرازيل أبرز الأسواق المستقبلة

وتوزعت صادرات مصر من البطاطس المحضرة أو المحفوظة المجمدة على عدد من الأسواق العربية والدولية، مع تصدر الأردن قائمة أهم الأسواق المستقبلة للمنتج المصري خلال 2025.

واستقبلت الأردن صادرات مصرية من البطاطس المجمدة بقيمة بلغت نحو 51 مليون دولار، بما يمثل 20% من إجمالي صادرات مصر من المنتج.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 45 مليون دولار، بحصة 18%، تلتها البرازيل بقيمة 36 مليون دولار، بنسبة 14%.

وحلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت 32 مليون دولار، تمثل نحو 12% من إجمالي صادرات مصر من المنتج، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بقيمة 27 مليون دولار، بحصة بلغت 11%.

191 مليون دولار صادرات لأكبر 5 أسواق

وبلغ إجمالي قيمة صادرات مصر من البطاطس المجمدة إلى أكبر خمسة أسواق نحو 191 مليون دولار خلال 2025، بما يمثل حوالي 75% من إجمالي صادرات مصر من المنتج.

ويعكس النمو المتواصل في قيمة وحجم صادرات البطاطس المصرية خلال السنوات الأخيرة توسع حضور المنتج في الأسواق الخارجية، مع استمرار فرص زيادة الصادرات من خلال تعزيز النفاذ إلى الأسواق الحالية، وتنويع الوجهات التصديرية، وفتح أسواق دولية جديدة.

وتأتي هذه المؤشرات ضمن جهود دعم وتنمية الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية.

البطاطس صادرات الطاطس صادرات الصناعات الغذائية المصرية

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