لمواجهة عربدة المستوطنين.. حركة حماس تدعو لتصعيد المقاومة في كل فلسطين

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بيانا يوم الأربعاء طالبت فيه بضرورة تصعيد المقاومة بكل أشكالها وأدواتها في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه في كل شبر من أرض فلسطين المحتلة.

وقالت حركة حماس إن "العملية البطولية التي استهدفت مجموعة من جنود الاحتلال الصهيوني المجرمين عند حاجز بيت عور غرب رام الله مساء اليوم ونفذها أحد أبطال الشعب الفلسطيني".

وأضافت حماس في بيانها أن العملية رد طبيعي على عربدة المستوطنين وقادة الاحتلال واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى المبارك وتدنيس مقدساتنا الإسلامية، حيث أكدت أن جرائم الاحتلال وميليشيات مستوطنيه وانتهاكاتهم المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية المحتلة لن تجلب له إلا مزيدا من الخيبات والضربات.

ودعت حماس أحرار الشعب الفلسطيني وشبابه الثائر في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى تصعيد المقاومة بكل أشكالها وأدواتها في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه في كل شبر من أرضنا المحتلة.