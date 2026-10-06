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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

السر البسيط لحماية بطارية اللاب توب من التلف.. لا تتخطى هذه النسبة

السر البسيط لحماية بطارية اللاب توب من التلف.. لا تتخطى هذه النسبة
السر البسيط لحماية بطارية اللاب توب من التلف.. لا تتخطى هذه النسبة
لمياء الياسين

تواجه بطاريات أجهزة الحاسوب المحمول (اللاب توب) ضغوطاً مستمرة نتيجة الاستخدام المكثف في المهام الشاقة، ما يعجل بتراجع كفاءتها وقصر عمرها الافتراضي.

ولحماية جهازك وضمان استدامة أدائه، يُنصح باتباع الإرشادات الوقائية التالية:


 تنظيم مستويات الشحن 

 تجنب الشحن الكامل بنسبة 100%: ينصح الخبراء بالاكتفاء بشحن البطارية حتى 80% فقط من سعتها الكلية؛ حيث إن استمرار الشحن الكامل (خاصة عند ترك الجهاز متصلاً بالكهرباء طوال الوقت) يضع الخلايا تحت جهد كهربائي مرتفع يسرّع من تلفها.

 لا تترك الشحن ينخفض عن 30%

يُعد تفريغ البطارية تماماً من الأخطاء الشائعة؛ فشحن التطبيقات والبرامج الثقيلة ومستوى الطاقة منخفض يسبب إجهاداً كبيراً للخلايا الداخلية.
 

 إدارة الحرارة ومصدر الطاقة:
 التعامل مع الارتفاع المتكرر للحرارة: يجب فصل الجهاز فوراً عن الشاحن وإعطاؤه فرصة ليبرد إذا لاحظت ارتفاعاً غير طبيعي في درجات الحرارة.
  

 الالتزام بالشواحن الأصلية: 

يضمن لك الشاحن الأصلي تياراً مستقراً متوافقاً مع معايير جهازك، ويحميك من مخاطر تسريب الشحن أو تلف الدوائر الكهربائية.

الحذر من البرمجيات الضارة والوهمية

  يجب تجنب تطبيقات الشحن السريع: احذر من البرامج الخارجية التي تدعي تسريع الشحن؛ فهي تجبر البطارية على استقبال تيار أعلى من معدلها الطبيعي، ما يرفع حرارتها ويدمر خلاياها الداخلية.

 تحسين استهلاك 

 إغلاق البرامج وعلامات التبويب غير المستخدمة: ترك المتصفحات والتطبيقات تعمل في الخلفية يستهلك الطاقة بصمت نتيجة التحديث المستمر للبيانات (Background Refresh)، لذا فإن إغلاقها يخفف الحمل عن المعالج ويوفر طاقة جهازك بشكل ملحوظ. 

الحاسوب المحمول أجهزة الحاسوب المحمول شحن البطارية الشاحن الأصلي البرامج الخارجية المتصفحات والتطبيقات التحديث المستمر للبيانات

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