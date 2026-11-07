انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. خريطة طقس هذا الأسبوع

​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية، خلال الفترة من السبت 7 نوفمبر وحتى الأربعاء 11 نوفمبر 2026.

وتشير الخريطة الجوية ، إلى استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأطراف، بالتزامن مع ظهور شبورة مائية كثيفة أحياناً ونشاط للرياح وفرص لأمطار متقطعة.

​أبرز الظواهر الجوية المسيطرة:

​الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية أحياناً من الساعة (4 إلى 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​فرص الأمطار: توجد فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة يوم السبت 7 نوفمبر 2026 على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

​نشاط الرياح: تشهد أغلب الأنحاء نشاطاً أحياناً للرياح على فترات متقطعة.

​درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة طوال الأسبوع:

​القاهرة الكبرى والوجه البحري:

​السبت 7 نوفمبر: العظمى 24 والصغرى 18

​الأحد 8 نوفمبر: العظمى 24 والصغرى 16

​الإثنين 9 نوفمبر: العظمى 25 والصغرى 16

​الثلاثاء 10 نوفمبر: العظمى 25 والصغرى 16



​الأربعاء 11 نوفمبر: العظمى 26 والصغرى 17

​السواحل الشمالية:

​السبت 7 نوفمبر: العظمى 22 والصغرى 17

​الأحد 8 نوفمبر: العظمى 22 والصغرى 16

​الإثنين 9 نوفمبر: العظمى 23 والصغرى 16

​الثلاثاء 10 نوفمبر: العظمى 23 والصغرى 16

​الأربعاء 11 نوفمبر: العظمى 24 والصغرى 17

​شمال الصعيد:

​السبت 7 نوفمبر: العظمى 25 والصغرى 14

​الأحد 8 نوفمبر: العظمى 25 والصغرى 14

​الإثنين 9 نوفمبر: العظمى 26 والصغرى 14

​الثلاثاء 10 نوفمبر: العظمى 25 والصغرى 15

​الأربعاء 11 نوفمبر: العظمى 27 والصغرى 16

​جنوب الصعيد:

​السبت 7 نوفمبر: العظمى 28 والصغرى 16

​الأحد 8 نوفمبر: العظمى 28 والصغرى 16

​الإثنين 9 نوفمبر: العظمى 28 والصغرى 17

​الثلاثاء 10 نوفمبر: العظمى 28 والصغرى 18

​الأربعاء 11 نوفمبر: العظمى 29 والصغرى 18

ونظراً للتقلبات السريعة في خرائط الطقس وخاصة في فصل الخريف، يتم التحديث في حال حدوث أي تغيير، لذا يرجى متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.