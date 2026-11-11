نيويورك تايمز: غياب أمريكي للعام الثاني عن قمة المناخ.. ودول العالم تسعى لملء الفراغ

في وقت يجتمع فيه قادة العالم بمدينة أنطاليا التركية للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ " كوب 31 "، بمشاركة ممثلين عن 197 دولة، تغيب الولايات المتحدة عن المحادثات للعام الثاني على التوالي، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن قدرة المجتمع الدولي على مواصلة جهود مكافحة تغير المناخ دون مشاركتها.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية - في تقرير اليوم - أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض إرسال وفد رسمي إلى القمة، مواصلاً نهج إدارته الرافض للمشاركة في الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، بعدما وصف الاحتباس الحراري بأنه "أكبر عملية احتيال جرى ارتكابها في العالم"، وانسحب من اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وأوقف مشاركة الوفود الأمريكية في المفاوضات السنوية.

ولم يقتصر تأثير هذا التوجه على الغياب الدبلوماسي، بل امتد إلى تقليص الدعم المخصص للأبحاث العلمية المتعلقة بالاحترار العالمي، وتعليق التمويل الذي يساعد الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ على مواجهتها، ما دفع بقية دول العالم إلى محاولة ملء الفراغ الذي خلفته واشنطن.

وقال ياو بيدياكو أوسافو، المفاوض الغاني الذي يقود مجموعة من الدول الإفريقية في المحادثات، إن العالم كان ينصت دائماً عندما تتحدث الولايات المتحدة خلال المفاوضات، مضيفاً أن انسحاب القوة العظمى عالمياً وإعلانها عدم رغبتها في المشاركة يمثل تحولاً كبيراً في مسار الجهود الدولية.

وفي المقابل، شهد المشهد السياسي الأمريكي تحولاً لافتاً الأسبوع الماضي، مع تحقيق الديمقراطيين نتائج قوية في انتخابات التجديد النصفي، رغم أن الكونجرس الجديد، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لن يمتلك سوى صلاحيات محدودة لتمرير سياسات مناخية في ظل استمرار ترامب في البيت الأبيض.

وأكد ديمقراطيون عزمهم على الحد من سياسات الإدارة الأمريكية التي دعمت الوقود الأحفوري وشنت هجمات على قطاع الطاقة النظيفة.

وقالت تينا ستيغ، كبيرة المفاوضين عن جزر مارشال، التي تواجه مخاطر متزايدة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، إن هناك بالفعل بعض المؤشرات الإيجابية الصادرة عن الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.

وتوقع جون كيري، المبعوث الأمريكي السابق للمناخ خلال إدارة الرئيس جو بايدن، أن الدول الأخرى سترحب بعودة الولايات المتحدة في ملف المناخ.

وفي المقابل، قالت تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تركز على "المنطق السليم، وليس الهراء المناخي"، مؤكدة أن إدارة ترامب ستواصل التعاون مع حلفائها لاستعادة وفرة الطاقة وتوفير مصادر طاقة منخفضة التكلفة وموثوقة وآمنة.

وفي الوقت الذي تمضي فيه دول مثل بريطانيا واليابان قدماً في خطط خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تراجعت دول أخرى عن بعض التزاماتها المناخية.

فقد خفف الاتحاد الأوروبي أهدافه المتعلقة بالتخلص التدريجي من السيارات العاملة بالبنزين، وطرح مقترحات لإبطاء وتيرة خفض الانبعاثات، كما أضعف بعض القواعد الخاصة بغاز الميثان.

وفي نيوزيلندا، خُفض هدف خفض انبعاثات الميثان، أحد الغازات القوية المسببة للاحتباس الحراري، بصورة كبيرة العام الماضي، بينما اتجهت البرازيل إلى توسيع عمليات التنقيب عن النفط في المناطق البحرية.

كما قلصت كندا، بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني، عدداً من مبادراتها المناخية الطموحة خلال العام الماضي، وألغت رسوماً اتحادية على الكربون المفروض على الوقود للمستهلكين، إلى جانب التخلي عن خطط لوضع سقف لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاعي النفط والغاز.

وقالت إيلانا سيد، سفيرة بالاو لدى الأمم المتحدة، إنها لا ترى دولة تتولى بوضوح قيادة الجهود المناخية العالمية، مشيرة إلى أن الدول باتت منشغلة بأولويات أخرى بعدما كان التصدي لتغير المناخ يمثل هدفاً رئيسياً مشتركاً.

ورغم غياب الوفد الحكومي الرسمي، يشارك عدد من الأمريكيين في فعاليات المؤتمر، من بينهم ممثلون عن مؤسسات خيرية ومنظمات غير ربحية، إلى جانب سياسيين ومسؤولين ديمقراطيين حاليين وسابقين.

ومن المقرر أن يصل حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2028، إلى أنطاليا الخميس، برفقة حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، وفقاً لمسؤولين أمريكيين، كما يشارك نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل جور في عدد من الفعاليات على هامش القمة.

وتقود جينا مكارثي، مستشارة المناخ السابقة في البيت الأبيض خلال إدارة بايدن، وفداً يضم نحو 120 مسؤولاً أمريكياً، من بينهم رؤساء بلديات وحكام ولايات وقادة أعمال، فيما يشارك نحو 19 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب الأمريكي، بقيادة النائب شون كاستن عن ولاية إلينوي.

وقالت مكارثي إن الوفد يسعى إلى إيصال رسالة مفادها أن غالبية الأمريكيين لا يزالون مهتمين بقضية تغير المناخ.

من جانبه، أكد السيناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس، الذي كان يعتزم المشاركة في القمة، أهمية الحضور الأمريكي، قائلاً إن الولايات المتحدة تحقق مكاسب كبيرة من امتلاك دور رئيسي يحظى بالاحترام داخل المجتمع الدولي، وإن اختيارها عدم المشاركة في قضية مهمة مثل تغير المناخ يعني إهدار هذه الفرص.