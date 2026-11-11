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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الاحتياطي الفيدرالي" في نيويورك: ارتفاع طفيف في القروض المتعثرة بالولايات المتحدة خلال الربع الثالث

"الاحتياطي الفيدرالى
"الاحتياطي الفيدرالى
أ ش أ

 أظهر تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ارتفاعاً طفيفاً في مستويات القروض المتعثرة في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الحالي، دون أن يشير ذلك إلى تدهور ملحوظ في جودة الائتمان، رغم استمرار الضغوط على بعض فئات المقترضين.

وأوضح التقرير الفصلي لديون الأسر والائتمان أن نسبة القروض التي واجهت شكلاً من أشكال التعثر بلغت 5% خلال الربع الثالث، بزيادة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني.

ورغم هذه الزيادة، ظلت مستويات التعثر الإجمالية متوافقة مع المستويات المسجلة قبل جائحة كورونا، وأقل بكثير من المستويات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأزمة المالية العالمية قبل نحو 20 عاماً.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات انتقال قروض الرهن العقاري وقروض السيارات إلى مراحل التعثر المبكر، مقابل تحسن معدلات انتقال ديون بطاقات الائتمان والقروض الطلابية إلى مراحل التعثر الحاد، فيما ظلت معدلات انتقال قروض الرهن العقاري إلى التعثر الشديد منخفضة وفقاً للمعايير التاريخية.

وقال دونجهون لي، المستشار البحثي الاقتصادي ببنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن معدلات انتقال ديون الإسكان إلى التعثر ارتفعت تدريجياً، لكن جودة الائتمان الإجمالية لهذه القروض لا تزال قوية.

وأوضح باحثون بالبنك أن بعض الصعوبات التي يواجهها المقترضون تعود إلى تداعيات فترة جائحة كورونا، عندما جرى تخفيف معايير الإقراض لبعض أنواع التمويل، ومنها بطاقات الائتمان.

أشار إلى أن معدلات التعثر في بطاقات الائتمان ارتفعت بصورة حادة خلال الفترة من 2022 إلى 2024، وكان المقترضون في الأحياء منخفضة الدخل الأكثر تضرراً.

وأضاف أن نسبة متزايدة من بطاقات الائتمان الجديدة خلال الجائحة مُنحت لمقترضين من ذوي الدخول المنخفضة والتصنيفات الائتمانية الضعيفة؛ وهو ما انعكس حالياً في ارتفاع مستويات التعثر بهذه الحسابات، متوقعاً استمرار التحسن في مؤشرات التعثر الجديدة لبطاقات الائتمان، ما لم تحدث صدمات اقتصادية كلية.

وعلى صعيد إجمالي ديون الأسر، ارتفعت الالتزامات بنسبة 1.8%، بما يعادل 334 مليار دولار، لتصل إلى 19.1 تريليون دولار خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق.

واستحوذت قروض الرهن العقاري على النصيب الأكبر من إجمالي الديون، بعدما ارتفعت بقيمة 257 مليار دولار لتصل إلى 13.4 تريليون دولار، مدفوعة بزيادة الاقتراض المرتبط بشراء المساكن الجديدة.

وارتفعت ديون بطاقات الائتمان بقيمة 22 مليار دولار لتصل إلى 1.3 تريليون دولار، فيما زادت قروض السيارات بنحو 21 مليار دولار لتسجل 1.7 تريليون دولار.

ولفت التقرير إلى استمرار الضغوط على المقترضين من القروض الطلابية، في ظل تداعيات استئناف سداد الأقساط بعد فترة التوقف التي شهدتها جائحة كورونا، موضحاً أن نسبة القروض الطلابية المتأخرة في السداد لأكثر من 90 يوماً ارتفعت إلى 10.9% خلال الربع الثالث، مقابل 10.6% في الربع الثاني.

بنك الاحتياطي الفيدرالي نيويورك ارتفاعاً طفيفاً القروض

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