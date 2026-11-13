بعد إعلان إيقاف إنتاجها.. شركة تعرض الاستحواذ على تسلا سايبرتراك

تقدمت شركة «unplugged بيرفورمانس»، المتخصصة في تعديل وتطوير سيارات «تسلا» ورفع قدراتها لتتجاوز 1,000 حصان، بعرض رسمي لتولي مسؤولية إنتاج الشاحنة الكهربائية «سايبرتراك» ومواصلة تصنيعها بعد عام 2027.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب إعلان «تسلا» عن خططها لإيقاف إنتاج الشاحنة وتخصيص خطوط التجميع لصالح مركبات الأجرة ذاتية القيادة «سايبركاب».

تفاصيل المبادرة وآلية الترخيص والاستثمار

أعلنت الشركة عن رغبتها في الاستحواذ على خط الإنتاج عبر منصة «إكس» في رسالة موجهة مباشرة إلى إيلون ماسك، مقترحةً الحفاظ على استمرارية توفر الشاحنة الكهربائية في الأسواق من خلال الحصول على ترخيص رسمي من «تسلا» والاستعانة بدعم من المستثمرين لتمويل عمليات التشغيل.

ويهدف هذا المقترح إلى منع اختفاء الطراز الأيقوني من السوق، وتلبية طلبات شريحة العملاء الراغبين في اقتناء الشاحنة وتعديلها مستقبلاً.

إعادة هيكلة مصانع «تسلا» لصالح «سايبركاب»

تعتزم «تسلا» إعادة تجهيز خطوط الإنتاج الحالية المخصصة لشاحنة «سايبرتراك» بحلول منتصف عام 2027، وذلك لمواكبة الأهداف الإنتاجية المرتفعة لمركبة «سايبركاب» ذاتية القيادة التي تضعها الشركة على رأس أولوياتها التشغيلية.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام نقاشات صناعية حول إمكانية انتقال تصنيع الطرازات المتخصصة من الشركات الكبرى إلى شركات التعديل والتطوير المستقلة عبر عقود الترخيص التجاري.