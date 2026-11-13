بورش تختبر أجنحة مستوحاة من الطائرات لتعزيز سرعة سياراتها في المنعطفات

تستكشف شركة «بورش» الألمانية نهجًا هندسيًا غير تقليدي لتحسين أداء سياراتها الرياضية داخل المنعطفات السريعة، عبر تسجيل براءة اختراع جديدة تعتمد على زوج من الزعانف الهوائية المتحركة المستوحاة من دفات التوجيه في الطائرات والسفن.

وتهدف هذه التقنية المبتكرة إلى توليد قوة دفع جانبية مباشرة للتحكم في اتجاه السيارة، بدلًا من الاقتصار على الأجنحة والناشرات التقليدية التي تركز فقط على زيادة القوة الضاغطة نحو الأسفل لتثبيت المركبة على الطريق.

آلية عمل الدفات الهوائية والتحكم المستقل

تتكون المنظومة الجديدة من سطحين ديناميكيين رأسيين قابلين للدوران، يُثبت أحدهما في مقدمة السيارة والآخر في الجزء الخلفي منها، للتفاعل المباشر مع تدفق الهواء المحيط بالهيكل عند السرعات العالية.

ويسمح النظام بتحريك الزعنفتين الأمامية والخلفية بشكل مستقل تمامًا وفقًا لاحتياجات التوجيه؛ مِمَّا يتيح توليد درجات متفاوتة من القوة الجانبية لتقليل ظاهرة انزلاق المقدمة (Understeer) أو تعزيز ثبات المحور الخلفي، فضلًا عن الحد من تمايل الهيكل الجانبي أثناء الانعطاف الحاد.

تعزيز الكفاءة الديناميكية عند السرعات العالية

تُظهر هذه البراءة تركيز الصانع الألماني على استغلال أدق تفاصيل الديناميكا الهوائية عند السرعات الفائقة، حيث تبرز الفعالية القصوى لهذه الدفات عندما يشتد تدفق الهواء، مستكملةً الأرقام القياسية التي تحققها طرازات مثل «911 GT3 RS» التي تولد قوة ضاغطة تصل إلى 1,895 رطلًا عند سرعة 177 ميلًا في الساعة.

وتعكس هذه الخطوة توجه «بورش» المستمر نحو دمج حلول هندسة الطيران في سيارات الإنتاج الرياضي لتحقيق أقصى درجات الرشاقة والتماسك على الحلبات والطرقات السريعة.