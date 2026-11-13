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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا والمغرب يبحثان تعزيز الشراكة الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية خلال مباحثات بالصويرة

فرنسا والمغرب
فرنسا والمغرب
أ ش أ

عقد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، في مدينة الصويرة الواقعة غرب المملكة المغربية على ساحل المحيط الأطلسي، تناولت سبل تعزيز الشراكة الثنائية، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الجمعة، أن الوزيرين استعرضا مسار الشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط فرنسا والمغرب، بعد نحو عامين من الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة، بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأضاف البيان أن المباحثات تناولت مجالات التعاون المتعددة التي تشهد دينامية مثمرة في العلاقات بين البلدين، والعمل على تعزيزها تمهيدا لإبرام معاهدة ثنائية فرنسية مغربية، بمناسبة الزيارة الرسمية المرتقبة للعاهل المغربي إلى فرنسا.

وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى مواصلة الحوار، وجدد دعمه للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في أداء مهمته كمسهل للحوار، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797.

وأكد بارو الموقف الفرنسي الثابت، الذي يعتبر أن حاضر الصحراء الغربية ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية، مشيرا إلى أن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب عام 2007 تمثل، في هذا الصدد، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض عليه. كما شدد على استمرار التزام فرنسا بالتوصل إلى تسوية سياسية نهائية لهذه القضية.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الأوضاع في الشرق الأدنى والشرق الأوسط ومنطقة الساحل، حيث أكد الوزير الفرنسي عزمه على توظيف التعاون الفرنسي المغربي في خدمة تسوية الأزمات.

وعلى هامش الزيارة، شارك الوزيران في جلسة رفيعة المستوى ضمن أعمال المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام، الذي تنظمه جمعية «محاربات السلام»، وأكدا التزام فرنسا والمغرب المشترك بحل الدولتين، وشددا على أهمية مبادرات المجتمع المدني في بناء السلام والدفاع عنه.

وزير أوروبا جان نويل ناصر بوريطة

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