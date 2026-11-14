ليلة تحطيم الأرقام في المغرب.. حكيمي وبونو والنصيري يكتبون التاريخ.. وخماسية النيجر تكشف قوة أسود الأطلس

لم تكن الخماسية التي أمطر بها منتخب المغرب شباك النيجر مجرد انتصار عريض في مشوار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 بل تحولت المواجهة إلى ليلة استثنائية حملت أكثر من إنجاز فردي وجماعي بعدما واصل عدد من نجوم أسود الأطلس إعادة كتابة تاريخ المنتخب في مشهد يعكس القيمة الكبيرة التي بات يمتلكها الجيل الحالي.

وبينما خطف أشرف حكيمي الأضواء بتسجيل هدفين وصناعة آخر محققًا إنجازًا تاريخيًا بوصوله إلى 20 تمريرة حاسمة بقميص المنتخب المغربي احتفل الحارس ياسين بونو بخوض مباراته الدولية رقم 100 فيما استغل يوسف النصيري المناسبة لتعزيز رصيده التهديفي والتقدم في قائمة الهدافين التاريخيين لأسود الأطلس.

وجاء الانتصار بنتيجة 5-1 على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات ليمنح المنتخب المغربي ثلاث نقاط جديدة لكنه في الوقت نفسه كشف عن مجموعة من المؤشرات اللافتة بشأن القوة الهجومية والقدرات الفردية التي يمتلكها الفريق تحت قيادة محمد وهبي.

أشرف حكيمي.. ظهير يعتلي عرش صانعي الأهداف

واصل أشرف حكيمي ترسيخ مكانته باعتباره أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المغربية بعدما قدم عرضًا هجوميًا استثنائيًا أمام النيجر جمع خلاله بين التسجيل وصناعة الأهداف ليؤكد أن تأثيره داخل المنتخب تجاوز بكثير الواجبات التقليدية لمركز الظهير الأيمن.

ونجح نجم باريس سان جيرمان في تسجيل هدفين خلال الدقيقتين 27 و45+3 قبل أن يقدم تمريرة حاسمة لزميله يوسف النصيري الذي سجل الهدف الرابع في الدقيقة 77 ليكون حكيمي أحد أبرز أسباب الانتصار الكبير.

لكن الإنجاز الأهم بالنسبة لقائد المنتخب المغربي تمثل في وصوله إلى 20 تمريرة حاسمة دولية بقميص أسود الأطلس ليصبح أول لاعب مغربي خلال القرن الحادي والعشرين يصل إلى هذا الرقم وينفرد بصدارة قائمة أفضل صانعي الأهداف في المنتخب خلال الفترة نفسها.

وكان حكيمي قد تصدر القائمة بالفعل في أبريل الماضي بعدما وصل إلى 17 تمريرة حاسمة قبل أن يواصل زيادة حصيلته ويبتعد عن ملاحقيه مستفيدًا من قدرته على التحول السريع من الواجبات الدفاعية إلى صناعة الخطورة في الثلث الأخير.

ولا يتوقف تألق اللاعب عند حدود المنتخب إذ يعيش فترة استثنائية على مستوى النادي والمنتخب بعدما ساهم في 9 أهداف خلال آخر 5 مباريات بواقع 5 أهداف سجلها و4 تمريرات حاسمة وهي حصيلة تعكس التطور الكبير في أدواره الهجومية.

وبات حكيمي يمثل ورقة هجومية متعددة الاستخدامات بعدما أصبح قادرًا على التسجيل من التحركات المتأخرة وصناعة الفرص من الأطراف والمشاركة في بناء الهجمات ليمنح الجهاز الفني حلولًا إضافية يصعب تعويضها.

ياسين بونو.. المئوية الدولية

لم تكن مواجهة النيجر مناسبة تاريخية لأشرف حكيمي وحده بعدما احتفل ياسين بونو أيضًا بإنجاز مهم في مسيرته الدولية بخوض مباراته رقم 100 مع المنتخب المغربي ليصبح ثالث لاعب يصل إلى هذا العدد من المشاركات بقميص أسود الأطلس.

وجاء بونو خلف نور الدين النيبت صاحب 115 مباراة دولية وأشرف حكيمي الذي وصل إلى 104 مباريات لينضم حارس الهلال السعودي إلى قائمة أصحاب المئوية في تاريخ المنتخب المغربي.

ولم يكتفِ الحارس المخضرم بالاحتفال بالإنجاز الرقمي بل لعب دورًا مؤثرًا في حماية تقدم منتخب بلاده بعدما تصدى لركلة جزاء خلال المواجهة في توقيت كانت فيه النتيجة تشير إلى تقدم المغرب بنتيجة 2-1.

وكانت تلك اللحظة مهمة في مسار المباراة إذ ساهم تدخل بونو في الحفاظ على أفضلية أسود الأطلس ومنع المنافس من العودة إلى أجواء اللقاء قبل أن يفرض المنتخب المغربي تفوقه ويبتعد بالنتيجة.

وتشير الإحصائيات الواردة عن مسيرة الحارس إلى نجاحه في التصدي لـ12 ركلة جزاء من أصل 60 ركلة واجهها بنسبة تصدٍ بلغت 20% ليواصل تأكيد قيمته باعتباره أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ المنتخب المغربي.

وتمنح خبرة بونو الجهاز الفني عنصرًا مهمًا في المواجهات الكبرى خاصة مع قدرته على التعامل مع الضغوط واللحظات الحاسمة وهو ما ظهر بوضوح أمام النيجر.

يوسف النصيري.. هدف جديد يقربه من عمالقة الهدافين

من جانبه استغل يوسف النصيري مواجهة النيجر لإضافة هدف جديد إلى سجله الدولي بعدما حول تمريرة أشرف حكيمي إلى الشباك ليواصل التقدم في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب المغربي.

ورفع مهاجم الاتحاد السعودي رصيده إلى 26 هدفًا دوليًا لينفرد بالمركز الثالث في ترتيب هدافي أسود الأطلس عبر التاريخ متجاوزًا حكيم زياش الذي يمتلك 25 هدفًا.

وأصبح النصيري على بعد هدف واحد فقط من معادلة رصيد صلاح الدين بصير صاحب المركز الثاني برصيد 27 هدفًا فيما يظل أحمد فارس متصدرًا للقائمة برصيد 36 هدفًا.

ويمثل هذا التقدم محطة مهمة في مسيرة النصيري الدولية خاصة أنه يواصل تعزيز مكانته بين أبرز المهاجمين الذين ارتدوا قميص المنتخب المغربي بعدما أصبح أحد الخيارات الأساسية في الخط الأمامي خلال السنوات الأخيرة.

كما أن نجاحه في التسجيل أمام النيجر جاء ليؤكد أهمية التعاون الهجومي بينه وبين حكيمي بعدما تحول التفاهم بين الثنائي إلى أحد الأسلحة التي يعتمد عليها المنتخب في الوصول إلى مرمى المنافسين.

المغرب يمدد سلسلة انتصاراته

بعيدًا عن الإنجازات الفردية حمل الانتصار على النيجر رقمًا جماعيًا مهمًا للمنتخب المغربي بعدما واصل سلسلة نتائجه الإيجابية على أرضه في التصفيات المؤهلة للبطولات الكبرى.

ووصل أسود الأطلس إلى الانتصار السادس عشر على التوالي في المباريات التي خاضوها على ملعبهم ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم ليحققوا أفضل سلسلة انتصارات متتالية لهم على أرضهم في هذا النوع من المنافسات.

وتعكس هذه السلسلة حجم الاستقرار الذي يعيشه المنتخب المغربي على ملعبه إلى جانب امتلاكه مجموعة من العناصر القادرة على حسم المباريات سواء من خلال المهارات الفردية أو التنوع في الحلول الهجومية.

كما أن تسجيل خمسة أهداف في شباك النيجر يعكس الفاعلية الهجومية التي ظهر بها الفريق رغم نجاح المنافس في تسجيل هدف وهو ما يضع أمام الجهاز الفني بعض التفاصيل الدفاعية التي تحتاج إلى معالجة قبل المواجهات المقبلة.