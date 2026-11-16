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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل في الفرن.. سر الطعم الغني واللون الذهبي

الفراخ بالبصل
الفراخ بالبصل
ريهام قدري

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات سهلة وشهية لتحضير وجبة غداء مميزة لأفراد الأسرة، وتأتي صينية الفراخ بالبصل في الفرن ضمن الأكلات المصرية المحببة، نظرًا لمذاقها الغني وسهولة تحضيرها، خاصة مع امتزاج عصارة الدجاج بشرائح البصل والتوابل للحصول على صوص لذيذ يضيف نكهة مميزة للوجبة.

وتتميز صينية الفراخ بالبصل بأنها لا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو خطوات معقدة، كما يمكن تقديمها مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية والسلطة الخضراء، لتصبح وجبة متكاملة.

مكونات صينية الفراخ بالبصل

  • فرخة مقطعة إلى 8 قطع.
  • 4 بصلات كبيرة مقطعة شرائح.
  • 2 ثمرة طماطم مبشورة.
  • 3 فصوص ثوم مفروم.
  • 2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة.
  • ملعقة كبيرة عصير ليمون.
  • نصف كوب مرقة أو ماء.
  • ملعقة صغيرة ملح.
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
  • ملعقة صغيرة بابريكا.
  • ملعقة صغيرة بهارات فراخ.
  • نصف ملعقة صغيرة كمون.
  • ورقتان لورا وحبهان حسب الرغبة.

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل في الفرن

في البداية، تُغسل قطع الفراخ وتُجفف جيدًا، ثم تُتبل بالملح والفلفل الأسود والبابريكا وبهارات الفراخ والكمون والثوم وعصير الليمون، وتُترك لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتشرب التتبيلة.

وفي صينية مناسبة للفرن، تُوزع شرائح البصل في القاع، ثم تُضاف الطماطم المبشورة والزيت أو السمنة، وتُقلب المكونات جيدًا، وبعد ذلك تُرص قطع الفراخ فوق طبقة البصل.

تُضاف المرقة وورق اللورا والحبهان، ثم تُغطى الصينية بورق الفويل وتدخل فرنًا ساخنًا مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة تتراوح بين 45 و60 دقيقة، بحسب حجم قطع الدجاج.

بعد التأكد من اقتراب الفراخ من النضج، يُرفع ورق الفويل وتُترك الصينية داخل الفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة إضافية حتى يتحمر الوجه ويكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا.

أسرار نجاح صينية الفراخ بالبصل

للحصول على مذاق غني، يُفضل استخدام كمية جيدة من البصل لأنه يمنح الصينية عصارة طبيعية وصوصًا مميزًا، مع عدم إضافة كميات كبيرة من الماء حتى لا يصبح الصوص خفيفًا.

كما يساعد تتبيل الفراخ مسبقًا على تحسين مذاقها، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من السمنة قبل مرحلة التحمير للحصول على لون ذهبي ونكهة شهية.

طريقة تقديم صينية الفراخ بالبصل

تُقدم الصينية ساخنة مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، إلى جانب السلطة الخضراء أو سلطة الطحينة والمخللات، ويمكن توزيع صوص البصل والطماطم على قطع الفراخ والأرز للاستمتاع بمذاقها الغني.

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