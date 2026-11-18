في لفتة تعكس حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، خلال جولته الميدانية بقرية برما التابعة لمركز طنطا، على التواجد وسط أهالي القرية، والاستماع إليهم في لقاء مفتوح جمعه بالمواطنين، تبادل خلاله الحديث معهم حول احتياجاتهم ومطالبهم، وأتاح لهم الفرصة للتعبير عما يشغلهم من أمور تمس حياتهم اليومية، في أجواء اتسمت بالود والبساطة والقرب من الأهالي.

توجيهات محافظ الغربية

واستمع المحافظ باهتمام إلى حديث المواطنين، وتبادل معهم النقاش حول مطالبهم، مؤكدًا أن وجوده بينهم يأتي للتعرف على احتياجاتهم عن قرب، وأنه يحرص على أن يكون صوت المواطن حاضرًا في كل ما يتم اتخاذه من إجراءات، موجّهًا بسرعة التعامل مع المطالب التي طرحها الأهالي، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها، ومتابعة ما يتم حيالها بما يحقق مصلحة المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

تحرك تنفيذي

ويحرص محافظ الغربية على أن تكون جولاته الميدانية فرصة حقيقية للقاء أهالينا في القرى والمدن، والاستماع إليهم وجهًا لوجه، في إطار نهج يقوم على التواصل المباشر، وتأكيد أن المواطن شريك أساسي في تحديد احتياجات منطقته، وأن أبواب المحافظة مفتوحة أمام الجميع.