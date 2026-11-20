تفتح ريادة الأعمال آفاقًا جديدة أمام الشباب العربي للمشاركة في بناء الاقتصاد وتحقيق التنمية، خاصة مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

تحويل الأفكار إلى حلول عملية

وأصبحت المشروعات الابتكارية التي يقدمها طلاب الجامعات نموذجًا لقدرة الأجيال الجديدة على تحويل الأفكار إلى حلول عملية تخدم المجتمعات وتواجه التحديات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية المسابقات الإقليمية والدولية في اكتشاف المواهب الشابة وتبادل الخبرات، إلى جانب دور المؤسسات الحكومية في توفير التمويل والتدريب والاحتضان اللازم لضمان انتقال الابتكارات من مرحلة الفكرة إلى مشروعات اقتصادية قادرة على المنافسة والاستمرار.

مسابقة «إنجاز العرب»

وأكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن استضافة مصر للنسخة العشرين من مسابقة «إنجاز العرب» مثلت محطة استثنائية حظيت بإشادة واسعة، بعدما نجحت في جمع الشباب العربي داخل بيئة تنافسية تعكس التوجهات العالمية الحديثة في مجال ريادة الأعمال والابتكار.

وأوضح الشاذلي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المسابقة لم تقتصر على المنافسة بين المشروعات الطلابية، بل أسهمت في خلق مساحة لتبادل الخبرات والأفكار بين شباب الدول العربية، وتعزيز قدراتهم على المشاركة في مسارات التنمية الشاملة، بما يؤهل جيلًا جديدًا لقيادة مشروعات اقتصادية مبتكرة.

الذكاء الاصطناعي يتصدر مشروعات طلاب الجامعات

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة إلى أن المشروعات التي قدمها الطلاب خلال المسابقة عكست مستوى متقدمًا من الوعي التكنولوجي والقدرة على توظيف التقنيات الحديثة في معالجة المشكلات، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة كانا من أبرز السمات التي ميزت الابتكارات المشاركة.

واستشهد بمشروع «RoadSense» الذي قدمه فريق المملكة العربية السعودية ضمن فئة الجامعات، باعتباره نموذجًا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم حلول مبتكرة تخدم الاقتصاد العربي، مؤكدًا أن المستوى التقني للمشروعات جعل نسخة القاهرة محل اهتمام ومتابعة من المؤسسات الدولية المعنية بمنظومة ريادة الأعمال حول العالم.

ريادة الأعمال وسيلة لدعم الاقتصاد ومواجهة التحديات

وشدد الشاذلي على أن القيمة الحقيقية لمثل هذه المسابقات تتمثل في الربط بين العملية التعليمية ومتطلبات النمو الاقتصادي، وتوجيه طاقات الشباب والفتيات والمرأة نحو ابتكار حلول عملية للمشكلات التي تواجه القرى والمدن، بما يسهم في دعم الناتج المحلي وتعزيز فرص التنمية.

ودعا المبتكرين ورواد الأعمال الشباب في الدول العربية إلى تطوير أفكارهم وتوسيع نطاق مشروعاتهم، مع مراعاة التنوع الثقافي والاقتصادي بين المجتمعات، والعمل على تقديم ابتكارات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، على غرار المبادرات والمشروعات التكنولوجية الكبرى.

«كن رائد أعمال مبدع».. تمويل يبدأ من 200 ألف جنيه

وفيما يتعلق بدعم المبتكرين، أكد المتحدث الرسمي التزام وزارة الشباب والرياضة بتوفير منظومة متكاملة لرعاية العقول الشابة، ومساعدة أصحاب الأفكار الواعدة على تحويلها إلى مشروعات حقيقية وكيانات اقتصادية قادرة على الاستمرار وتحقيق عوائد ملموسة.

وأوضح أن هذه المنظومة تتضمن مبادرة «كن رائد أعمال مبدع»، التي توفر دعمًا تمويليًا يبدأ من 200 ألف جنيه، بهدف مساندة الشباب في تنفيذ مشروعاتهم وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى أنشطة اقتصادية على أرض الواقع.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك من خلال مشروع «اقتصاد الشباب»، الذي أطلقه وزير الشباب والرياضة الكابتن جوهر نبيل، لدعم مجالات الاقتصاد الرقمي والأخضر، ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.

التوسع في المحافظات وحاضنات المشروعات الاجتماعية

ولفت الشاذلي إلى أن جهود الوزارة تشمل أيضًا مبادرة «اكتشف قدراتك»، التي تستهدف تدريب الشباب في مختلف المحافظات، واكتشاف مهاراتهم وتنمية قدراتهم، بما يتيح فرصًا أوسع أمام الشباب خارج نطاق المراكز الحضرية الكبرى للمشاركة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار إلى دور «حاضنة ريادة الأعمال الاجتماعية» في مساندة المشروعات التي تستهدف تقديم حلول للمشكلات المجتمعية، وتوفير الدعم اللازم لأصحاب الأفكار التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر الاجتماعي الإيجابي.

واختتم بالتأكيد على أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال في جميع محافظات الجمهورية، وتوسيع قاعدة مشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويفتح المجال أمام جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على الابتكار والمنافسة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والعربي.