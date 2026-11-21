أعلن وزير الثقافة الألماني فولفرام فايمر، اليوم /الجمعة/، أن الحكومة الألمانية توصلت إلى مستثمرين أبدوا اهتماما بضخ ما يصل إلى 25 مليار يورو لشراء حصة الأغلبية في عمليات شركة «تيك توك» داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال فايمر - في تصريحات للصحفيين - إن الحكومة أجرت بالفعل محادثات مع عدد كبير من المستثمرين، موضحا أن المبادرة تشمل دولا أوروبية عدة، وأن المستثمرين قد يتمكنون من ضخ نحو 25 مليار يورو في هذا المشروع، فيما ينبغي أن تكون «تيك توك أوروبا» مستعدة لبيع ما بين 75 و80% من أسهمها.

وكانت ألمانيا والنمسا قد طرحتا المبادرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، على غرار الخطوة الأمريكية، مشيرتين إلى مخاوف بشأن تأثير «تيك توك» على الديمقراطية في أوروبا.

وأشار فايمر إلى أن الخطة تتبع النهج نفسه الذي اتبعته الولايات المتحدة تحت قيادة شركة «أوراكل»، مضيفا أن مستثمرين من خمس دول أوروبية أبدوا اهتمامهم بالمبادرة، دون الكشف عن أسماء هذه الدول. وأوضح أنه سيسعى إلى حشد مزيد من الدعم خلال اجتماع مع نظرائه الأوروبيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دفع في وقت سابق من العام الجاري نحو بيع الأنشطة الأمريكية لـ«تيك توك» إلى مستثمرين أمريكيين، مهددا بحظر التطبيق داخل الولايات المتحدة على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي.