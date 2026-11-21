أكد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، أن بلاده على استعداد للعمل مع أستراليا للتركيز على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون في مجالات تشمل التنمية الخضراء والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال الدورة الحادية عشرة من الاجتماع السنوي بين رئيس مجلس الدولة الصيني ورئيس الوزراء الأسترالي، التي عقدها "لي تشيانج" مع رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، في بكين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وأشار "لي" إلى أن العام المقبل يوافق الذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأستراليا، معرباً عن استعداد الصين للعمل مع أستراليا لاغتنام هذه الفرصة للتركيز على المصالح المشتركة، وإدارة الخلافات بشكل صحيح، وتحقيق المزيد من النتائج في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين.
وأبدى "لي" استعداد الصين لزيادة حجم التجارة مع أستراليا وتحسين هيكلها، وتطوير معالم بارزة للتعاون في المجالات الناشئة مثل التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، ومركبات الطاقة الجديدة، والذكاء الاصطناعي، ومواصلة تعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتيسيرهما.
وأشار إلى أنه يتعين على الجانبين إنجاح "عام السياحة بين الصين وأستراليا" في العام المقبل، وتعميق التبادلات والتعاون في مجالات الثقافة وشؤون الشبان والمناطق المحلية والإعلام ومراكز البحوث.
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني إن بلاده تعتزم تعزيز التواصل والتنسيق مع أستراليا في إطار الأمم المتحدة ومنتدى "أبيك" وغيرهما من الأطر، والتمسك معاً بالنظام متعدد الأطراف والتجارة الحرة، والعمل معاً على حماية النزاهة والعدالة الدوليتين.
من جانبه، هنأ ألبانيز الصين على نجاح استضافتها النسخة الـ33 من اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسيفيك (أبيك) في شنتشن بجنوب الصين، قائلاً إنه يتعين على أستراليا والصين تبني منظور طويل الأمد، وعدم ترك الخلافات تعرقل العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفع التعاون قدماً بنشاط.
وأعرب عن استعداد بلاده لتعميق التعاون مع الصين في مجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والزراعة والطاقة وغيرها، وتسريع التعاون في المجالات الناشئة مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية والاقتصاد الرقمي.