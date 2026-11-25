أفادت صجيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستوقف العمليات العسكرية المشتركة مع الإكوادور (حليفها القوي في حملتها ضد تجار المخدرات)، ريثما تُجري الولايات المتحدة تحقيقًا في عملية دامية نفذتها القوات الإكوادورية، وفقًا لمسؤول أمريكي وثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

ويأتي هذا الإجراء نتيجةً لمخاوف بشأن جرائم محتملة أو انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات الإكوادورية خلال عملية في 23 سبتمبر أسفرت عن مقتل كارلوس جيرمان مونيوز خارا، وهو عضو بارز في عصابة، بحسب ثلاثة من الأشخاص.

ووصف وزير الدفاع الإكوادوري العمليات المشتركة بأنها مشروع مشترك مع القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي.

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانًا أكدت فيه عدم مشاركة القوات الأمريكية، وأنها تأخذ "مزاعم سوء السلوك من جانب شركائنا على محمل الجد".

وطلب الأشخاص المطلعون على قرار التوقف، عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية الموضوع.

وبدأت الولايات المتحدة التعاون مع القوات الإكوادورية في مارس، عندما أذن الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا بعمليات مشتركة داخل أراضي بلاده. وبذلك أصبح أول زعيم في المنطقة يبرم اتفاقية أمنية من هذا النوع مع إدارة ترامب.

ولم يُسفر التوقف على ما يبدو عن توترات كبيرة مع الإكوادور. فعندما زار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث البلاد الأسبوع الماضي والتقى بالرئيس نوبوا، ناقشا "توسيع التعاون العملياتي"، وفقًا لبيان صحفي.

ومع ذلك، لم يوقع نوبوا، خلال ذلك الاجتماع، اتفاقية لمواصلة التعاون، بحسب أحد المصادر. وقال الرئيس الإكوادوري إنه يواجه معارضة داخلية للشراكة العسكرية قبيل الانتخابات المحلية التي ستُجرى على مستوى البلاد يوم الأحد.

وقاد نوبوا، وهو محافظ، حملة قمع ضد عصابات المخدرات العنيفة في الإكوادور. وقد رحب مواطنو الإكوادور بهذه المبادرة، لكنهم صوتوا العام الماضي ضد السماح بإنشاء قواعد أمريكية على الأراضي الوطنية.

ولم ترد الحكومة الإكوادورية على الفور على طلب للتعليق، بحسب الصحيفة.