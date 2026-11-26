كشفت الفنانة ريتال عبد العزيز عن عدد من أحلامها وطموحاتها الفنية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن لديها رغبة كبيرة في إعادة تقديم أحد الأدوار المميزة التي جسدتها سيدة الشاشة العربية النجمة الراحلة فاتن حمامة، وذلك من خلال فيلم «أفواه وأرانب»، مشيرة إلى أن فاتن حمامة تمثل لها قدوة فنية ونموذجًا تتمنى أن تسير على خطاه في مشوارها الفني.

وقالت ريتال عبد العزيز، خلال لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنها تحلم بتقديم شخصية فاتن حمامة في فيلم «أفواه وأرانب»، لما تحمله الشخصية من تفاصيل إنسانية وفنية مميزة، مؤكدة أن حبها الكبير لفاتن حمامة وإعجابها بأدائها يجعلانها تتمنى خوض هذه التجربة يومًا ما، خاصة أن أعمال سيدة الشاشة العربية تركت بصمة استثنائية في تاريخ السينما المصرية.

وأضافت ريتال أن الفترة المقبلة تحمل العديد من المفاجآت الفنية التي تسعى من خلالها إلى تقديم أدوار مختلفة وإظهار جوانب جديدة من موهبتها، لافتة إلى أن فيلم «طه الغريب» سيكون مفاجأة للجمهور، معربة عن حماسها للعمل وما يحمله من تفاصيل من المنتظر أن تنال إعجاب المشاهدين.

وعلى جانب آخر، أعربت ريتال عبد العزيز عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه مسلسل «كان يا ما كان»، والذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2026، مؤكدة أن ردود فعل الجمهور وتفاعلهم مع أحداث العمل كانا من أبرز الأمور التي أسعدتها خلال هذه التجربة.

وأشارت إلى أنها تشعر بالفخر بالمشاركة في هذا العمل، خاصة في ظل الأجواء الإيجابية التي جمعتها بفريق المسلسل، موضحة أنها استمتعت بالتعاون مع جميع المشاركين أمام الكاميرا وخلفها، وأن روح التعاون والمحبة بين فريق العمل كان لها دور مهم في خروج المسلسل بالشكل الذي ظهر به للجمهور.

واختتمت ريتال عبد العزيز حديثها بالتأكيد على سعادتها بالتجارب الفنية التي خاضتها مؤخرًا، وتطلعها إلى تقديم المزيد من الأعمال التي تترك أثرًا لدى الجمهور، مشيرة إلى أن طموحها لا يتوقف عند نجاح معين، بل تسعى دائمًا إلى تطوير نفسها واختيار أدوار تضيف إلى مشوارها الفني وتمنحها فرصًا جديدة لإثبات موهبتها.





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