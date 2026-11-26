كشف البنك الأفريقي للتنمية عن تخصيصه أكثر من 29 مليار دولار لتمويل الأنشطة والمشروعات المناخية في أفريقيا خلال الفترة من 2016 إلى 2024، من بينها 16 مليار دولار لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ، بما يتجاوز التزام البنك بتحقيق التوازن بين تمويل التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأوضح البنك- في تقريره الصادر حديثا بعنوان "تعزيز أجندة المناخ والسلام في أفريقيا"- أن التمويل المناخي ارتفع من 9% من إجمالي تمويلاته في عام 2016 إلى 55% في عام 2023، بما يعادل 5.8 مليار دولار، فيما بلغ نحو 5.9 مليار دولار في عام 2025، بما يمثل 54% من إجمالي الموافقات على المشروعات، واستحوذت مشروعات التكيف مع تغير المناخ على نحو 58% منها.

وأشار التقرير إلى أن البنك تجاوز تعهده بتوفير 25 مليار دولار لتمويل المناخ خلال الفترة من 2020 إلى 2025، مؤكداً استمرار جهوده لتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية، لا سيما في الدول والمناطق الأكثر عرضة للصراعات والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد البنك أن تغير المناخ يمثل أحد العوامل التي تفاقم الهشاشة والنزاعات في عدد من المناطق الأفريقية، خاصة منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد ومنطقة البحيرات العظمى والقرن الأفريقي، نتيجة تداخل تداعيات الجفاف وشح المياه وتدهور الأراضي مع الضغوط الاقتصادية والنزوح والتنافس على الموارد الطبيعية.

وفي هذا السياق، يعمل البنك على دمج اعتبارات المناخ والسلام في عملياته التمويلية والتنموية، من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل التحليل والبيانات، والتمويل، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الشراكات مع الحكومات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ولفت التقرير إلى أن البنك يطبق نهجاً لتقييم الهشاشة والقدرة على الصمود في الدول الأعضاء البالغ عددها 54 دولة، بما يساعد على مراعاة المخاطر المناخية والاجتماعية والأمنية عند تصميم المشروعات والبرامج التنموية، مشيراً إلى ارتفاع نسبة المشروعات التي تتضمن تصميماً يراعي الاعتبارات المناخية من 77% في 2016 إلى 98% في 2024 و2025.

وعلى صعيد التمويل المخصص للدول الهشة، أوضح التقرير أن مرفق دعم الدول الانتقالية (TSF)، الذي أُطلق عام 2008، نجح في تعبئة أكثر من 6 مليارات وحدة حسابية، بما يعادل نحو 8.2 مليار دولار، لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار والوقاية من النزاعات وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات.

كما أشار إلى أن نافذة العمل المناخي (CAW)، التي أُطلقت عام 2022، توفر نحو 450 مليون دولار لتمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والمساعدة الفنية، وتدعم نحو 59 مشروعاً في 37 دولة أفريقية، من بينها 41 مشروعاً للتكيف و18 مشروعاً للتخفيف من آثار التغير المناخي.

وفي إطار تعزيز الحماية من المخاطر المناخية، ذكر التقرير أن مبادرة تمويل مخاطر الكوارث في أفريقيا (ADRiFi) التابعة للبنك دعمت أكثر من 15 دولة أفريقية، وأسهمت في حماية أكثر من 5 ملايين شخص معرضين للمخاطر المناخية، من خلال آليات التأمين ضد المخاطر السيادية وتوفير التمويل السريع للاستجابة للجفاف والأعاصير والكوارث الطبيعية.

وأضاف أن البنك يعزز شراكاته مع صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية وصناديق الاستثمار في المناخ، إلى جانب مؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، بهدف توسيع نطاق التمويل المناخي وتوجيهه إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وشدد التقرير على أن تعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ لا يقتصر على تمويل البنية التحتية والمشروعات البيئية، بل يمتد إلى دعم الأمن الغذائي والمائي، وتوفير فرص العمل للشباب والنساء، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية المشتركة، باعتبارها عوامل أساسية للحد من مسببات الهشاشة وتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في القارة.