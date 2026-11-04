المهندس مصطفى رحيم عضوًا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعلن المهندس مصطفى رحيم انضمامه إلى عضوية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقب تخرجه من البرنامج التأهيلي للأعضاء الجدد، وذلك بعد استكمال البرنامج التدريبي الذي استهدف إعداد وتأهيل كوادر شبابية قادرة على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والعمل العام.

وجاء ذلك بالتزامن مع احتفالية ختام البرامج التدريبية للتنسيقية لعام 2026، التي أُقيمت على مسرح الجمهورية، وشهدت حضور عدد من الوزراء، ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب أعضاء التنسيقية، في تأكيد على أهمية الاستثمار في قدرات الشباب، وإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة بفاعلية في بناء المستقبل.

البرنامج التأهيلي

وتضمن البرنامج التأهيلي محاور متعددة شملت الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية والإعلامية والبحثية، بإجمالي 85 ساعة تدريبية لكل متدرب، إلى جانب ورش عمل تطبيقية لتنمية مهارات القيادة والتواصل والعمل الجماعي.

وفي تصريح له، أعرب المهندس مصطفى رحيم عن اعتزازه بالانضمام إلى عضوية التنسيقية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مسؤولية وطنية وشرفًا يعتز به، وفرصة للمشاركة في الحوار السياسي وتبادل الرؤى، والتفاعل مع قضايا الدولة المصرية وتحدياتها، بما يدعم مسيرة التنمية والبناء.

وأضاف أنه يتطلع إلى أن يكون على قدر هذه المسؤولية والثقة، وأن يسهم بما اكتسبه من خبرات وأفكار في دعم العمل الوطني وتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب في الحياة السياسية.